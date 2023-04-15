響應世界地球日 台中捷運送999株樹苗、有機肥

4月22日世界地球日將至，加上適逢台中捷運通車2周年前夕，中捷公司在4月22日上午9時至12時於捷運文心森林公園站1樓出口舉辦「愛地球久久」植樹環保活動，將送出999株樹苗，另民眾可持10顆廢乾電池，兌換1包有機肥「就是肥」，歡迎大家踴躍參與。

中捷公司表示，為響應世界地球日，活動當日由農業局提供限量999株樹苗，品種有竹柏、七里香、矮仙丹，隨機贈送不挑款，每人每次限領1株；環保局則提供限量999包有機肥「就是肥」，民眾可持10顆廢乾電池兌換1包，不含鈕釦型電池，每人最多可換2包。

中捷公司指出，期望透過活動讓大家了解植樹減碳及回收廢乾電池的重要性，贈品數量有限，送完為止。為落實環保，也鼓勵大家搭乘捷運前往文心森林公園站，並攜帶環保袋來裝贈品，減少廢棄物產生，為綠色永續盡一分心力。

另外，台中捷運即將於4月25日通車滿2周年，一系列慶祝活動將陸續展開，歡迎民眾共襄盛舉，期待更多民眾加入搭捷運的環保行動，共同打造美好的環境。