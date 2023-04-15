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中市北屯區人口成長 將破30萬大關

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市北屯區人口數逼近30萬人，市府祭出黃金證書、iPad等大禮，送給第30萬名設籍民眾。圖／台中市民政局提供
台中市北屯區人口數逼近30萬人，市府祭出黃金證書、iPad等大禮，送給第30萬名設籍民眾。圖／台中市民政局提供

台中市總人口數到今年3月底有282萬6230人，全市第1大行政區北屯區人口數已達29萬8776人，即將突破30萬大關。民政局長吳世瑋說，第30萬名設籍民眾，將贈送純金證書等總值7萬好禮。藍綠議員批評，北屯交通打結，台74高架道路尖峰時間必塞車，應先改善。台中市交通局表示，將導入智慧動態號誌，並加強監控。

吳世瑋說，北屯發展迅速，從台鐵高架化、台中捷運綠通車到重劃開發完成等，加上未來台中巨蛋也在北屯區，生活機能完善，大量人口移入，帶動北屯發展。

民政局表示，目前北屯區人口數29萬8776人，從人口增加速度來看，預計5月就可突破30萬人，第30萬名設籍北屯的幸運兒，可獲得3錢999黃金紀念證書、iPad、台中捷運365天無限卡1張等好禮，總計價值超過7萬元。

第29萬9996至第29萬9999名設籍民眾，每人可獲得iPad與2000元大坑商圈消費券。

北屯人口湧入，交通也成當地夢魘。民進黨議員曾朝榮說，北屯人口多，交通最為垢病，南興路、敦富路等路段塞車痛苦指數上升，新興社區民眾抱怨對外交通不便，尖峰時段都塞車塞得很痛苦。

國民黨議員黃健豪說，太原、松竹、東山路等東西向道路塞車嚴重，台74線高架道路匝道尖峰時段必塞車，交通改善是首要之務。

交通局指出，北屯主要道路交通量近3個月未明顯增加，熱門商圈景點周邊車流比去年同期增加，與隨疫情趨緩有關，將持續監控松竹路、北屯路等車流，調整號誌、疏導維持順暢。

交通局表示，國四豐潭段通車後，原本由大雅交流道上國一往北車流，約3成改走台74線轉國四北上，加重台74線及松竹、太原交流道塞車，將導入智慧化動態號誌系統，引導改走替代路徑改善。

塞車 台中捷運 議員

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