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彰化汰換機車 補助近2萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

淘汰老舊機車，彰化縣今年首度放寬高齡機車補助年限，只要在2010年12月31日前出廠的機車，都認定為高齡機車，可申請汰換補助，比全國認定標準提早3.5年；彰化縣政府也加碼汰換補助，合計地方、中央補助汰換電動機車，最高可補助近2萬元。

環保局長江培根說，彰化縣機車約有82萬多輛，目前超過11年車齡的機車約29萬多輛，為了加速淘汰高汙染的高齡機車，今年首度將高齡機車年限提前到2010年12月31日前，比起全國認定的高齡車2007年6月31日前出廠年限更早3.5年。

縣府表示，彰化縣掛牌電動機車僅2萬多輛，比例偏低，老舊燃油機車的汙染量是電動機車千倍，為了達到淨零碳排，透過加碼補助、放寬高齡機車補助年限，加速汰換老舊機車；去年縣府補助汰舊換新及新購電動機車3400多輛，今年至今已補助510輛。

彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌說，中央補助報廢機車每輛300元，彰化加碼1500元，報廢機車補助1800元。汰舊換購中央補助4000元，彰化加碼8000元，再加上工業局補助新購電動機車輕型5100元、重型7000元，汰換電動機車最高可領1萬9300元。

縣府表示，加碼汰換電動機車沒有名額限制，即日起受理到明年1月10日，呼籲把汰換老舊機車的機會，為減碳奉獻心力；詳情可上彰化縣環保局網站查詢，網址：https://moto.chepb.gov.tw。

電動機車 環保局長

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