護樹鋼索刮傷男童臉 園方貼膠布示警

公共空間綠樹常見支撐架或鋼索固定，周姓家長向議員投訴，讀國小兒子在大里軟體園區花圃，遭樹木鋼索刮傷臉部，臉頰上有深色大面積瘀傷，痛得哇哇叫，質疑公共空間暗藏危機，應有防護措施。經濟部加工出口區管理處台中軟體園區表示，已請維管單位經用不同顏色的膠布纏繞鋼索，增加安全性與警示度，並檢視園區環境安全。

議員李天生說，公園綠地等行道樹，也常見支撐架，要求市府檢視安全性。台中市建設局表示，綠樹支架或拉索都有套管或保護措施，避免傷人。

周姓家長說，兒子日前傍晚和阿嬤去買咖哩飯，經過中軟園區時穿越花圃，現場視線不佳，半途被支撐樹木的鋼索刮傷臉部，臉頰出現明顯傷痕，痛得哇哇叫，急忙擦藥治療，幸好傷勢沒有進一步惡化。

家長抱怨，中軟園區的花圃是公共空間，經常有人穿越，支撐樹木的鋼索並不明顯，路過民眾一不注意就遭刮傷，若撞到眼睛或脖子，傷勢將更嚴重，應該利用醒目顏色的泡綿包裹，避免再度有人受傷。

經濟部加工出口區台中軟體園區表示，該花圃屬於大里藝術廣場大樓社區，獲報後已維管單位立即改善，以不同顏色的膠布纏住鋼索，增加警示度，提醒小心留意，避免發生意外。

民進黨議員李天生強調，台中軟體園區推廣觀光，吸引不少親子前往，公安問題要需要注意；中市府有許多綠樹或行道樹，也應留意是否暗藏危機，提早防範以免有人受傷。

台中市建設局說明，依作業要點，新植或補植樹木為提高存活率，需要固定支撐穩定樹木，尤其單株喬木剛種植時，根系生長不完全，常加立支柱或以拉索支撐，通常2年後，依樹木生長狀況可移除。

台中市建設局說，類似的支架或拉索，外觀都會包覆鮮豔套管提醒民眾，也呼籲民眾留意，勿擅入維護空間確保安全。