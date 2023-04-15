中台灣治理平台 共推空汙物減量

近期空汙影響顯著，中台灣區域治理平台副首長會議昨在新竹縣府登場，8縣市的副縣市長齊聚，討論環保、經濟、交通、觀光等6大議題，8縣市通過將聯合推動減量空氣汙染物，改善臭氧汙染則首當其衝。

另一方面，中國大陸發生沙塵暴，影響華南地區，境外汙染物明天將隨著鋒面南下，影響中部以南地區。環保署表示，預計這波空品不良情形持續影響至18日，會與各地方政府會持續協調燃煤電廠等進行降載減排等應變作為，也呼籲民眾即時掌握空品資訊，外出時做好自我防護。

空汙已成中部縣市的重點議題，新竹縣環保局昨提案，目前新竹縣已先盤點縣內排放高汙染物的廠商，並進行列管，廠商須提報製程使用哪些原物料，由環保局協同專家檢視能否改用低汙染性的原物料，或輔導廠商改善製程，避免汙染物溢散造成空汙。

竹縣環保局指出，工廠排放物質有些因光化學反應形成汙染物，臭氧即是主要影響空品的關鍵物質，若能抑制臭氧量，就能顯著改善空品，單靠少數縣市努力無法達到效果，必須靠中台灣8縣市合作才有效，昨天會議一致通過此提案，下半年將細部討論並共享相關數據。

因應氣候變遷，竹縣環保局也提出中台灣8縣市應分享氣候變遷風險評估成果，因應今年1月中央通過「氣候變遷因應法」，各縣市將分享氣候變遷風險，以及推估可能的氣候變遷狀況。

此外，受境外沙塵暴來襲影響，新竹市府前天即宣布空品惡化初級預警，呼籲民眾應加以防範注意自身健康防護措施，避免長時間停留於交通繁忙街道，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人盡量留在室內，必要外出則應戴口罩。

竹市環保局前天起也採取應變措施，包括通報轄內粒狀汙染物、氮氧化物及硫氧化物排放量前40％的固定汙染源，要求加強防制設備操作及檢視是否異常，重點查核列管廠場，同時提醒新竹市垃圾焚化廠操作業者注意空汙防制設備運作。