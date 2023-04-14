彰化中央路橋口上月發生死亡車禍 禁左轉衍生民怨
彰化縣彰化市中央路橋前上月發生死亡車禍，該路段平常車流大，就是危險路段，相關單位會勘後決定禁止從中央路橋左轉崙平南路，不過也引發居民反彈，彰化市公所工務課表示，禁止左轉是為了避免路轎車輛爭道，排擠到機車道以免再發生憾事。
中央路橋與崙平南路口上月底發生機車女騎士在下路橋口被大貨車碰撞到，人車倒地後，又被大貨車輾過頭部傷重不治，事後彰化縣政府交通處、警察局、市公所等單位進行會勘，尋求改善該危險路段，即做成決議禁止左轉崙平南路。
但最近還是有很多車輛到達該路口時仍習慣左轉，更引發當地居民反彈，居民表示，崙平南路一帶社區和住戶非常多，一旁又有信義國中小，大家都習慣從中央路橋左轉崙平南路，現在要改到下一個路口才能左轉或迴轉實在相當不便，且他們也覺得左轉根本不會影響到機車道安全。
不過彰化市公所工務課表示，各單位會勘後發現，中央路橋口因為有左轉車道，而排擠到直行車道，甚至到路橋口變成三線道，讓機車道機車很難通行，因此取消左轉車道，改為直行，希望讓交通更安全順暢，希望民眾能遵行勿再左轉，若居民仍有不同意見，公所等相關單位會再研議再次會勘討論，不過交通動線規劃仍以安全為第一考量。
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