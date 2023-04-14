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人口將破30萬大關！台中「這區」第30萬名設籍幸運兒獲7萬好禮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市北屯區目前人口數29萬8776人，突破30萬人已進入倒數階段。圖／台中市民政局提供
台中市北屯區目前人口數29萬8776人，突破30萬人已進入倒數階段。圖／台中市民政局提供

台中市總人口數截至今年3月底總計282萬6230人，全市第一大行政區「北屯區」截至昨日達29萬8776人，將突破30萬大關。台中市民政局長吳世瑋表示，第30萬名設籍民眾，將獲得市價總計逾7萬元豐富好禮；第29萬9996至第29萬9999名設籍民眾，每人也可獲iPad及2000元消費抵用券。

吳世瑋表示，北屯區目前人口數29萬8776人，突破30萬人已進入倒數階段，以最近人口增加速度來看，預計5月就可達標，第30萬名設籍幸運兒，將可獲得鑲有999黃金(3錢)紀念證書1幀、台中捷運365天無限卡1張、iPad，及日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館贊助免費住宿券各1張，還有1.2萬元大坑商圈消費抵用券、昌平商圈皮鞋街多家店家優惠折扣，價值逾7萬元的豐富好禮。另第29萬9996至第29萬9999名設籍民眾，每人也可獲得iPad一台及2000元大坑商圈消費抵用券。

吳世瑋提到，民國96年他曾擔任北屯區長，一路見證北屯發展，包括10期重劃、廍子區段徵收、捷運機廠區段徵收、14期市地重劃等開發；還有台中捷運綠線通車、台鐵捷運化及各重要道路開闢等交通利多；另去年開工的北屯國民運動中心，及目標今年開工的台中巨蛋都在北屯區，都市發展愈來愈健全、生活機能也相當完善，各項利多加持下，人口大量移入穩定成長，逐步帶動北屯發展。

北屯區長歐陽明說，突破30萬人口當日，公所將拉彩球宣告慶祝，並擇日舉行草地音樂歡慶會。另外，歡慶北屯區人口邁向30萬，全國民眾即日起至6月底，到大和屋日本國際美食館消費滿1萬元，送高級紅酒1瓶；台中兆品酒店也提供西餐廳買4送1或買5送1的餐飲優惠。

台中市北屯區目前人口數29萬8776人，突破30萬人已進入倒數階段。圖／台中市民政局提供
台中市北屯區目前人口數29萬8776人，突破30萬人已進入倒數階段。圖／台中市民政局提供

台中捷運 台中市 區段徵收

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