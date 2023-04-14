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彰化百年媽祖廟年輕化 將辦療癒系植物組合賽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉百年媽祖廟安德宮管委會主委呂益安展示安德宮媽祖特色文物。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉百年媽祖廟安德宮管委會主委呂益安展示安德宮媽祖特色文物。記者簡慧珍／攝影

近年療癒系多肉植物走紅，連媽祖都喜愛，彰化縣二水鄉百年宮廟安德宮舉辦媽祖文化季，邀請全國十間以上友廟參與贊境賜福，4月29日還將舉辦多肉植物盆栽組合競賽，讓宗教走進生活。

安德宮管理委員會主委呂益安帶著新思想上任，今年與參山國家風景區管理處合辦財富御守活動，全國僅3間宮廟獲選參加，安德宮就是其中一間，媽祖文化季活動的米羅擔裝不再是現成供品，而是自家農產品，彰顯慎終追遠孝道的美德。

呂益安今天表示，媽祖文化季4 月22、23兩天的前行活動，信眾在媽祖神尊前擲筊，只要1次允杯或在安德宮及參山粉絲專業留言按讚，即可獲得經過淨化、加持的喔熊財富御守「一葉致富」平安符，限量88分，宮廟現場另有春仔花DIY教學。

為了更接地氣、貼近民心，二水安德宮媽祖身披掛馬拉松獎牌，主祀四尊媽祖從深鎖玻璃櫥窗走向案桌前供人祭拜，4月29日舉辦時下年輕人喜愛多肉植物競賽，5月6、7兩日舉辦神轎踩街暨社團表演活動，將用竹筒炮施放起馬炮。

媽祖 多肉植物 馬拉松

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