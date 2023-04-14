彰化百年媽祖廟年輕化 將辦療癒系植物組合賽

近年療癒系多肉植物走紅，連媽祖都喜愛，彰化縣二水鄉百年宮廟安德宮舉辦媽祖文化季，邀請全國十間以上友廟參與贊境賜福，4月29日還將舉辦多肉植物盆栽組合競賽，讓宗教走進生活。

安德宮管理委員會主委呂益安帶著新思想上任，今年與參山國家風景區管理處合辦財富御守活動，全國僅3間宮廟獲選參加，安德宮就是其中一間，媽祖文化季活動的米羅擔裝不再是現成供品，而是自家農產品，彰顯慎終追遠孝道的美德。

呂益安今天表示，媽祖文化季4 月22、23兩天的前行活動，信眾在媽祖神尊前擲筊，只要1次允杯或在安德宮及參山粉絲專業留言按讚，即可獲得經過淨化、加持的喔熊財富御守「一葉致富」平安符，限量88分，宮廟現場另有春仔花DIY教學。

為了更接地氣、貼近民心，二水安德宮媽祖身披掛馬拉松獎牌，主祀四尊媽祖從深鎖玻璃櫥窗走向案桌前供人祭拜，4月29日舉辦時下年輕人喜愛多肉植物競賽，5月6、7兩日舉辦神轎踩街暨社團表演活動，將用竹筒炮施放起馬炮。