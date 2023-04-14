鼓勵淘汰高齡機車 彰化放寬高齡年限、加碼補助

彰化縣政府今年放寬高齡機車補助年限，只要在2010年12月31日前出廠的機車都認定為高車齡機車，比全國認定標準還早3.5年，更加碼補助報廢機車、換購電動機車補助8000元，加上中央補助，汰換成電動機車最高可獲1萬9300元補助，希望鼓勵淘汰高齡機車，以改善空氣品質。

環保局長江培根說，彰化縣機車約有82萬多輛，目前超過11年車齡的機車約29萬多輛，為了加速淘汰高汙染的高齡機車，彰化縣今年首度將高齡機車年限提前到2010年12月31日前出廠車，比起全國認定的高齡車2007年6月31日前出廠年限更早3.5年。

彰化縣掛牌電動機車目前僅約2萬多台，由於老舊燃油機車的汙染量是電動機車的千倍，為了達到淨零碳排，縣府環保局希望透過加碼補助及放寬高齡老舊機車補助年限加速讓老舊機車汰換成汙染較少的電動機車，去年縣府補助汰舊換新及新購電動機車約3400輛，今年至今已補助510輛。

彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌說，中央補助報廢機車每輛300元，彰化加碼1500元，等於報廢可申請1800元補助，汰舊換購中央補助4000元，彰化加碼8000元，再加上工業局補助新購電動機車輕型5100元、重型7000元，所以若汰舊換新成電動機車最高可補助領1萬9,300元，補助收件期限至2024年1月10日，民眾可上彰化縣環保局網站https://moto.chepb.gov.tw/查詢補助辦法。