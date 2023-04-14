魚池農廢棄物難以去化 下周起由農會支付費用統一回收
由於面對無法處理的農業廢棄物，加上南投縣有嚴重的垃圾問題，魚池鄉農會為協助魚池找回最佳空氣品質，最近喊出「拜託，賣夠燒丫！」呼籲鄉內7000多位農民「可以不要再燒囉！」也同時商請一家合格廠商，將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估20車次可達40噸，解決過去沒有回收場願意處理的問題。
農會理事長劉啟行指出，鄉內農民從事紅茶、香菇、蘭花及絲瓜種植，為了遮陽、養地及溫室栽培等農事需要，常會使用聚乙烯（PE）塑膠材質的農膜 、棚膜、遮光網等，更新後因而形成農事業廢棄物，每年可達15至20噸之多，由於鄉內無法處理，致農民常使用最簡單的焚燒方式，所產生的空氣汙染問題愈來愈嚴重。
魚池鄉公所表示，近來接到多處地區鄉民反應，有空氣品質不佳的問題，常常是因為燃燒廢棄物所致，去年曾經曾回收處理過一次，可是環保署來文說，原本苗栗的回收場因是屬於未立案的回收場，因而卡關作罷，導致農民不得已繼續私下處理，最近農會另行聯繫好，終於在嘉義找到一家合格的資源回收場，願意協助處理目前堆置達40噸的農事業廢棄物。
劉啟行說，因為之前這些農事業廢棄物沒有人願意收，所以導致農民都私底下處理，造成空氣汙染，感謝鄉長劉啟帆與環保署配合魚池鄉農會共同至嘉義尋求合作回收廠商，未來每車次1500元的費用由農會支付，從4月20日統一回收農事業廢棄物，讓魚池農民能夠將「塑膠農膜 、棚膜、遮光網」統一送至嘉義回收場，回收再利用，重新製作成可再利用的塑膠粒 ，還給魚池人最清新的空氣。
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