魚池農廢棄物難以去化 下周起由農會支付費用統一回收

由於面對無法處理的農業廢棄物，加上南投縣有嚴重的垃圾問題，魚池鄉農會為協助魚池找回最佳空氣品質，最近喊出「拜託，賣夠燒丫！」呼籲鄉內7000多位農民「可以不要再燒囉！」也同時商請一家合格廠商，將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估20車次可達40噸，解決過去沒有回收場願意處理的問題。

農會理事長劉啟行指出，鄉內農民從事紅茶、香菇、蘭花及絲瓜種植，為了遮陽、養地及溫室栽培等農事需要，常會使用聚乙烯（PE）塑膠材質的農膜 、棚膜、遮光網等，更新後因而形成農事業廢棄物，每年可達15至20噸之多，由於鄉內無法處理，致農民常使用最簡單的焚燒方式，所產生的空氣汙染問題愈來愈嚴重。

魚池鄉公所表示，近來接到多處地區鄉民反應，有空氣品質不佳的問題，常常是因為燃燒廢棄物所致，去年曾經曾回收處理過一次，可是環保署來文說，原本苗栗的回收場因是屬於未立案的回收場，因而卡關作罷，導致農民不得已繼續私下處理，最近農會另行聯繫好，終於在嘉義找到一家合格的資源回收場，願意協助處理目前堆置達40噸的農事業廢棄物。