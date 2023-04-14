快訊

為國民黨征戰北市艱困選區立委？謝龍介回應了

女子買西瓜吃「隔天變1顆高麗菜」 驚見凶手還在茫傻眼：牠啃了1千多口

擺脫行人地獄！立法院三讀通過道交條例 未禮讓行人最高罰6000元

魚池農廢棄物難以去化 下周起由農會支付費用統一回收

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
魚池鄉農會將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估可達40噸。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估可達40噸。記者黑中亮／攝影

由於面對無法處理的農業廢棄物，加上南投縣有嚴重的垃圾問題，魚池鄉農會為協助魚池找回最佳空氣品質，最近喊出「拜託，賣夠燒丫！」呼籲鄉內7000多位農民「可以不要再燒囉！」也同時商請一家合格廠商，將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估20車次可達40噸，解決過去沒有回收場願意處理的問題。

農會理事長劉啟行指出，鄉內農民從事紅茶、香菇、蘭花及絲瓜種植，為了遮陽、養地及溫室栽培等農事需要，常會使用聚乙烯（PE）塑膠材質的農膜 、棚膜、遮光網等，更新後因而形成農事業廢棄物，每年可達15至20噸之多，由於鄉內無法處理，致農民常使用最簡單的焚燒方式，所產生的空氣汙染問題愈來愈嚴重。

魚池鄉公所表示，近來接到多處地區鄉民反應，有空氣品質不佳的問題，常常是因為燃燒廢棄物所致，去年曾經曾回收處理過一次，可是環保署來文說，原本苗栗的回收場因是屬於未立案的回收場，因而卡關作罷，導致農民不得已繼續私下處理，最近農會另行聯繫好，終於在嘉義找到一家合格的資源回收場，願意協助處理目前堆置達40噸的農事業廢棄物。

劉啟行說，因為之前這些農事業廢棄物沒有人願意收，所以導致農民都私底下處理，造成空氣汙染，感謝鄉長劉啟帆與環保署配合魚池鄉農會共同至嘉義尋求合作回收廠商，未來每車次1500元的費用由農會支付，從4月20日統一回收農事業廢棄物，讓魚池農民能夠將「塑膠農膜 、棚膜、遮光網」統一送至嘉義回收場，回收再利用，重新製作成可再利用的塑膠粒 ，還給魚池人最清新的空氣。

回收農事業廢棄物經處理後，將變身可再利用的塑膠粒子。記者黑中亮／攝影
回收農事業廢棄物經處理後，將變身可再利用的塑膠粒子。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估可達40噸。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估可達40噸。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估可達40噸。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會將於4月20日統一回收農事業廢棄物，此次由鄉公所提供清運服務，初估可達40噸。記者黑中亮／攝影

廢棄物 農民 農會

延伸閱讀

彰化永靖鄉農會三巨頭賣鳳梨 兩小時完售

尹錫悅政府統一白皮書 明列「北韓非核化」

六甲農會公糧遭盜賣千噸牟利千萬 總幹事重判10年10月

嘉義「101」！福容大飯店嘉義店樓高34層 完工營運時間曝

相關新聞

台中水情轉「黃燈」 盧秀燕：春雨偏少呼籲節水

水情吃緊，新竹、台中地區水情燈號由「綠燈」轉為「黃燈」，夜間減壓供水時間延長為8小時。台中市長盧秀燕今早表示，水情轉為黃...

小3男童穿越中軟花圃遭鋼索刮傷臉 園區亡羊補牢貼膠布警示

台中市周姓家長今天向市議員李天生投訴表示，就讀國小3年級的兒子日前穿越位於大里區的台中軟體園區花圃時，竟被支撐樹木的鋼索...

鼓勵淘汰高齡機車 彰化放寬高齡年限、加碼補助

彰化縣政府今年放寬高齡機車補助年限，只要在2010年12月31日前出廠的機車都認定為高車齡機車，比全國認定標準還早3.5...

魚池農廢棄物難以去化 下周起由農會支付費用統一回收

由於面對無法處理的農業廢棄物，加上南投縣有嚴重的垃圾問題，魚池鄉農會為協助魚池找回最佳空氣品質，最近喊出「拜託，賣夠燒丫...

彰化永靖鄉農會三巨頭賣鳳梨 兩小時完售

台灣鳳梨品質好卻被非農業因素影響，外銷轉內銷，彰化縣永靖鄉農會三巨頭今天促銷優質鳳梨，一箱6顆300元，單買每顆50元，...

顧身體也幫你顧荷包 通霄警與醫院合作巡迴社區開講

為了擴大反詐騙成效，苗栗縣通霄警分局與苑裡李綜合醫院共同合作，周三起在轄區通霄、苑裡地區巡迴辦理社區健康講座與犯罪預防宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦