彰化永靖鄉農會三巨頭賣鳳梨 兩小時完售

台灣鳳梨品質好卻被非農業因素影響，外銷轉內銷，彰化縣永靖鄉農會三巨頭今天促銷優質鳳梨，一箱6顆300元，單買每顆50元，很多民眾特地從外鄉鎮趕來購買，用行動支持台灣農業。

「買鳳梨，做愛心。」永靖鄉農會在鄉農會大樓的一樓前擺攤，鄉農會理事長詹日新、常務監事邱創典、總幹事陳翠玲帶領農會家政班志工、農會人員叫賣鳳梨，高喊從高屏產地直送的金鑽鳳梨，新鮮好吃。鄉農會人員招待試吃品，民眾有的駕車、有的騎機車，停車試吃後買鳳梨。陳姓、吳姓等田尾鄉民各買2至4顆鳳梨，他們表示，看到促銷鳳梨訊息，「我們從田尾鄉來買。」