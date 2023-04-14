媽祖阿沙力 爽快聖示這組日期舉辦彰化王功漁火節

彰化縣2023王功漁火節今年邁入第19年，過去兩年縣長王惠美擲筊請芳苑鄉王功福海宮媽祖聖示舉辦日期多曲折，今天第一輪的第一組日期就連獲4個聖筊，王惠美連忙拜謝媽祖「阿沙力」敲定7月15日、7月16日舉辦，彰化區漁會仍加碼百萬施放煙火，為王功漁火節增加繽紛光彩。

相較於先前新冠疫情嚴峻，2020年第四次擲筊才有允杯，2021年擲三輪都沒允杯而改為漁火節與海牛節合辦，2022年擲到第二輪第五組日期才定案，今年第一輪第一組日期就獲聖筊，負責擲筊的王惠美和陪祀的芳苑鄉長林保玲、王功福海宮主委洪福義、福海宮總幹林仲箎、彰化區漁會務部主任施惟中、芳苑鄉農會總幹事謝介民、彰化縣警察局芳苑分局長洪秋賢、農業處長邱奕志等人都鬆了一口氣。

王惠美說，王功漁火節是中部地區暑期重要活動，白天遊濱海風光，傍晚看燈塔夕照，晚上欣賞煙火秀，舉辦規模和參加人數可與「北貢寮、南墾丁」來比肩，今年活動設定四大主軸，分別是祈福嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀、地方美食饗宴，廣受歡迎的千人烤蚵活動、大型親子遊憩設施不缺席，另規畫寫生和攝影比賽。

彰化縣2023王功漁火節推出一日遊、二日遊及三日遊的在地輕旅行，由近而遠遊覽芳苑紅樹林海空步道、觀光工廠DIY體驗、鹿港天后宮、桂花巷藝術村、八卦山大佛風景區及天空步道、小西特色街巷、扇形車庫。