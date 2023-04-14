小3男童穿越中軟花圃遭鋼索刮傷臉 園區亡羊補牢貼膠布警示

台中市周姓家長今天向市議員李天生投訴表示，就讀國小3年級的兒子日前穿越位於大里區的台中軟體園區花圃時，竟被支撐樹木的鋼索刮傷臉部，園區已請大樓物業公司以不同顏色膠布包覆住鋼索，提醒民眾留意，避免發生意外。

周姓家長說，兒子日前傍晚和阿嬤前往中軟買咖哩飯，一下車就興奮直接穿越花圃衝往咖哩店，由於視線不佳，半途被支撐樹木的鋼索刮傷臉部，當場臉部出現一道明顯傷痕，痛的哇哇叫，把阿嬤嚇的半死，急忙將孫子帶回家中擦藥，同時百般安撫，幸而傷勢沒有進一步惡化。

周姓家長抱怨，由於店鋪行人走道比較窄，小朋友頑皮好動，不小心踩進去草皮區，因而受傷，不過花圃是公共空間，經常會有人穿越，支撐樹木的鋼索，並不顯著，途經的民眾，一不注意，很容易遭到刮傷，如果撞到眼睛或脖子，將更為嚴重，建議利用有顏色的泡綿將鋼索包起來，明顯隔離保護，避免再度發生類似事件。

經濟部加工出口區台中軟體園區表示，獲報後已轉請大樓管理委員會改善，由物業管理公司用不同顏色的膠布纏住鋼索，增加警示度，希望提醒大家小心留意，繞道通過，避免發生意外。