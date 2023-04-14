快訊

男孩趴池邊伸手餵食「超巨潛水艇鯉魚」！網驚：感覺隨時會把小朋友吃掉

日駐台單位徵代表官邸職員 月薪27K「需通英日語＋清掃洗衣」

兄弟情成真？馬修麥康納自曝「可能跟伍迪哈里遜有血緣關係」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薑是老的辣 南投名間鄉老薑今天出口荷蘭 打開國際市場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間鄉果菜生產合作社今天將台灣老薑裝櫃，外銷到荷蘭。圖／立委蔡培慧提供
名間鄉果菜生產合作社今天將台灣老薑裝櫃，外銷到荷蘭。圖／立委蔡培慧提供

南投縣名間鄉是生薑重要產區，今天更進軍國際市場，由名間鄉果菜生產合作社首度出口16公噸台灣老薑至荷蘭農民生產品質受到國際肯定，也帶動生薑內銷價格並增加農民收益。

薑農謝添興說，名間鄉是台灣生薑最大產區，薑含有豐富的薑辣素、維生素C、鎂、磷、鉀、鋅等，為養生食品外，亦可作為防疫食品，可冷藏储放好幾個月，船運10多天到30 天都不是問題，很適合出口歐洲、美國等地，但過去僅限於內銷。

立委蔡培慧和農糧署協助下，生薑首度外銷荷蘭，對名間農民是很大的鼓勵，不僅打開國際市場，也讓生薑產量和價格更有彈性，避免量多價格下跌的情況，希望將來能拓展更多外國市場。

農糧署中區分署長姚士源說，近幾年農友種植生薑技術大幅進步，相較去年產量增加將近一成，產值高達19億，國內生薑料理相當興盛，但國外相對較少，為達市場平衡一定要進行外銷，這次外銷的生薑皆申請生產履歷，讓外國消費者可以清楚知道生薑來源，更能維護並打開台灣生薑知名度。

蔡培慧說，她積極協助農民外銷，除茶葉、香蕉外銷日本外，亦積極開發農業專區、提升外運冷鏈技術，讓台灣農產品可以被世界看見，名間鄉果菜生產合作社首次結合捷敏世界有限公司出口16公噸老薑至荷蘭，逐步拓展國產薑到國際市場。名間鄉公所表示會積極與立委蔡培慧及各單位合作，讓名間鄉更多優質農產行銷到國外，讓所有辛苦的農友都能有更佳的經濟收益。

名間鄉果菜生產合作社今天將16公噸老薑裝入貨櫃，首度外銷到荷蘭。圖／立委蔡培慧提供
名間鄉果菜生產合作社今天將16公噸老薑裝入貨櫃，首度外銷到荷蘭。圖／立委蔡培慧提供
名間鄉是生薑重要產區，所產生薑質地細嫩、味道鮮美，今天首度外銷荷蘭。圖／立委蔡培慧提供
名間鄉是生薑重要產區，所產生薑質地細嫩、味道鮮美，今天首度外銷荷蘭。圖／立委蔡培慧提供

農民 荷蘭

延伸閱讀

竹山網球場年久失修 蔡培慧爭取經費促成翻新

增加5萬噸外運垃圾處理量？ 南投縣政府空歡喜一場

警察超勤加班費比基本工資低 立委促警勤加給調升15％

南投欠缺交通運輸規畫 立委建議加開交流道

相關新聞

台中水情轉「黃燈」 盧秀燕：春雨偏少呼籲節水

水情吃緊，新竹、台中地區水情燈號由「綠燈」轉為「黃燈」，夜間減壓供水時間延長為8小時。台中市長盧秀燕今早表示，水情轉為黃...

小3男童穿越中軟花圃遭鋼索刮傷臉 園區亡羊補牢貼膠布警示

台中市周姓家長今天向市議員李天生投訴表示，就讀國小3年級的兒子日前穿越位於大里區的台中軟體園區花圃時，竟被支撐樹木的鋼索...

薑是老的辣 南投名間鄉老薑今天出口荷蘭 打開國際市場

南投縣名間鄉是生薑重要產區，今天更進軍國際市場，由名間鄉果菜生產合作社首度出口16公噸台灣老薑至荷蘭，農民生產品質受到國...

台中溫心公益空間今開幕 蔡英文：成為大家的好厝邊

由蓮心園基金會與台中市社會局合作成立的「溫心公益空間」今天開幕，總統蔡英文與台中市副市長王育敏都出席。蔡英文說，相信「溫...

影／出席社福機構開幕 蔡英文：透過特別預算提供關懷

蔡英文總統今天出席在台中市南區溫心公益空間開幕儀式，她致詞時表示，政府一直很重視身障朋友的照顧與服務，也持續的投入照顧服...

台中購物節3.5億預算再闖關 藍綠吵鬧中一讀通過

台中市議會定期會今早開議，中市府送審第二次追加預算3.5億元，再次引發議員爭辯。綠營議員質疑，購物節沒照顧庶民經濟，反而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦