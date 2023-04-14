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薑是老的辣 南投名間鄉老薑今天出口荷蘭 打開國際市場
南投縣名間鄉是生薑重要產區，今天更進軍國際市場，由名間鄉果菜生產合作社首度出口16公噸台灣老薑至荷蘭，農民生產品質受到國際肯定，也帶動生薑內銷價格並增加農民收益。
薑農謝添興說，名間鄉是台灣生薑最大產區，薑含有豐富的薑辣素、維生素C、鎂、磷、鉀、鋅等，為養生食品外，亦可作為防疫食品，可冷藏储放好幾個月，船運10多天到30 天都不是問題，很適合出口歐洲、美國等地，但過去僅限於內銷。
立委蔡培慧和農糧署協助下，生薑首度外銷荷蘭，對名間農民是很大的鼓勵，不僅打開國際市場，也讓生薑產量和價格更有彈性，避免量多價格下跌的情況，希望將來能拓展更多外國市場。
農糧署中區分署長姚士源說，近幾年農友種植生薑技術大幅進步，相較去年產量增加將近一成，產值高達19億，國內生薑料理相當興盛，但國外相對較少，為達市場平衡一定要進行外銷，這次外銷的生薑皆申請生產履歷，讓外國消費者可以清楚知道生薑來源，更能維護並打開台灣生薑知名度。
蔡培慧說，她積極協助農民外銷，除茶葉、香蕉外銷日本外，亦積極開發農業專區、提升外運冷鏈技術，讓台灣農產品可以被世界看見，名間鄉果菜生產合作社首次結合捷敏世界有限公司出口16公噸老薑至荷蘭，逐步拓展國產薑到國際市場。名間鄉公所表示會積極與立委蔡培慧及各單位合作，讓名間鄉更多優質農產行銷到國外，讓所有辛苦的農友都能有更佳的經濟收益。
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