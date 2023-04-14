台中購物節3.5億預算再闖關 藍綠吵鬧中一讀通過

台中市議會定期會今早開議，中市府送審第二次追加預算3.5億元，再次引發議員爭辯。綠營議員質疑，購物節沒照顧庶民經濟，反而造福買車、買房的有錢階級，更缺乏詳細計畫，把議會當持議事局。藍營議員表示，上次臨時會不通過，錯過搶普發現金6千元商機，這次不能再延宕。這筆預算今天上午通過一讀，將送委員會審議。

時代力量議員吳佩芸說，針對購物節現金抽獎，市府應完整評估，不能淪為大撒幣。民進黨議員陳淑華說，市府再次追加3.5億元購物節預算，到底要如何執行抽獎？更何況中央已經普發現金，市府沒提出相關計畫，就要議員來背書，她反對這筆追加預算。

民進黨議員陳俞融說，購物節房地產、汽車消費占登錄金額3成，卻沒以振興在地商家與庶民經濟，不如把錢拿去輔導商圈轉型活化，更能發揮效益。民進黨議員何文海說，購物節抽獎要照顧傳統市場、夜市攤商，至於買房、買車就不要再納入抽獎。

民眾黨議員江和樹說，說實在的，買車買房會提高購物節登錄金額，但對帶動經濟沒有幫助，像菜市場、夜市沒有開發票，如何透過購物節抽獎，帶動庶民經濟消費，市民才會有感。

國民黨議員林霈涵說，購物節追加預算程序有瑕疵，但對於注入帶動經濟有幫助。國民黨議員黃馨慧說，上次臨時會追加購物節預算，因為民進黨團反對才抽出，如果當初就通過，就不會錯過搶普發現金6千元的商機，如果這次再不支持，也會錯過商機。

經發局長張峯源說，台中購物節去年登錄金額358億元，購買房地產約占2成、買車約1成，其餘7成都是一般消費；買車買房不管多少金額，最多只能登錄30萬元，換算為600次抽獎機會；去年推出收據抽獎，每天抽出100個3000元現金獎，登錄金額達5億元，今年會加倍獎項與獎金，促進攤商、市場消費。