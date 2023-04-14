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中市就業博覽會將登場 釋出逾6600職缺

中央社／ 台中14日電
台中市就業博覽會將於22日在中興大學登場，現場設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議。 中央社（台中市勞工局提供）
台中市就業博覽會將於22日在中興大學登場，現場設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議。 中央社（台中市勞工局提供）

台中市政府與國立中興大學合辦的台中市就業博覽會，將於4月22日在中興大學惠蓀堂登場，現場將釋出逾6600個工作機會，更有起薪逾8萬元的職缺，歡迎求職民眾前來參加。

台中市政府勞工局今天發布新聞稿指出，台中市就業博覽會將於22日在中興大學惠蓀堂登場，邀請台積電、台灣艾納康、特力集團等65家國內知名廠商齊聚，設置「製造業專區」、「科技業專區」、「服務業專區」、「視訊徵才專區」等4大熱門專區，提供超過6600個工作機會。

台中市勞工局長張大春指出，今年是市府與中興大學合作第20年，邀集65家廠商共襄盛舉，包含近年於海內外大舉擴廠而擴大徵才的全球晶圓代工龍頭「台積電」、德國最大風力發電機製造商「台灣艾納康」、知名居家零售廠商「特力集團」等，共釋出超過6600個工作機會。

張大春說，其中國內線性馬達第1大製造商「大銀微系統」釋出的國外業務員職缺，起薪更高達8萬元，另逾5成職缺為工程師職缺，平均薪資上看4萬5000元，勞工局也開發2250個不限學經歷職缺，歡迎求職民眾把握機會。

台中市就業服務處說明，活動採取實體與視訊雙軌制方式辦理，共有聯亞科技、金典酒店、永豐餘等廠商提供視訊面試機會，歡迎事先上網報名，現場設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議，另設有青年就業服務專區，提供各項就業促進措施及獎勵金諮詢。

台中市 職缺 中興大學

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