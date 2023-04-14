快訊

影／驚悚！中和工安意外「鋼索突斷」 建材壓傷工人

邱豐光回顧白曉燕命案 難忘南非武官遭挾持那一夜

母生病全靠弟媳照顧 分遺產卻驚見「老家存款歸零」跳腳了

台中水情轉「黃燈」 盧秀燕：春雨偏少呼籲節水

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中水情轉「黃燈」，夜間減壓供水延長為8小時。台中市長盧秀燕今早表示，中央預估春雨偏少，水情可能更吃緊，呼籲節約用水。記者洪敬浤／攝影
台中水情轉「黃燈」，夜間減壓供水延長為8小時。台中市長盧秀燕今早表示，中央預估春雨偏少，水情可能更吃緊，呼籲節約用水。記者洪敬浤／攝影

水情吃緊，新竹、台中地區水情燈號由「綠燈」轉為「黃燈」，夜間減壓供水時間延長為8小時。台中市長盧秀燕今早表示，水情轉為黃燈，代表水情更緊張，中央預估春雨偏少，水情可能會更緊張，呼籲做好節水措施，市府會全力配合因應。

旱災中央災害應變中心昨天舉行第三次工作會報，考量後續降雨仍有不確定性，會中決議即日起新竹、台中（含北彰化）地區從「水情提醒」的綠燈，調整為「減壓供水」黄燈，夜間減壓供水時間延長至8小時，但不影響工業用戶及科學園區。

盧秀燕今早表示，中央把台中水情轉為黃燈，代表水情進一步緊張，目前德基水庫蓄水量不到5成，只有47%，鯉魚潭水庫只有32%，石岡壩蓄水量只有2成多，呼籲市民做好節水措施。

盧秀燕說，從中央預報來看，未來春雨偏少，水情有可能會更緊張，中央、地方都要有所因應；她2個月前在行政院會呼籲，中央要重視水情緊張、注意燈號，現在中央將中部水情改為黃燈，台中市會全力配合。

盧秀燕 水庫 省水

延伸閱讀

民安9號演習／盧秀燕指出處理輻射品未拉封鎖線 要求改善

民安9號演習／盧秀燕總結：能戰而避戰是國安最高目標

美方人士現身民安9號演習 面對詢問笑而不答

民安演習首納戰爭情境 盧秀燕證實有美國防部人員到場

相關新聞

行家才知...武陵農場「稀有重辦櫻花」綻放 最佳賞花期至月底

武陵農場擁有逾2.1萬株櫻花且品種眾多，素有「櫻花博物館」美譽，雖然著名「紅粉佳人」的壯觀花海甫結束，但目前仍有不少特殊...

台中水情轉「黃燈」 盧秀燕：春雨偏少呼籲節水

水情吃緊，新竹、台中地區水情燈號由「綠燈」轉為「黃燈」，夜間減壓供水時間延長為8小時。台中市長盧秀燕今早表示，水情轉為黃...

大甲媽4月22到彰化 交通疏導管制措施看過來

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於4月21日晚間起駕，預計於4月22日11時由台1線大度橋進入彰化縣內遶境，彰化縣警察局今天...

不滿政府無作為…地主封路 員林公所急溝通

員林火車站後站通往新生路的聯絡道，近期有民眾發現部分路段變成單行道，地主立牌公告表示「忍受罵名封路」，盼公所加速徵收作業...

水梨減產、茶葉乾枯 中市府勘災

德基水庫蓄水量跌破50%，春雨短暫無法解旱，台中市和平區茶葉乾枯，梨山高山水梨花苞開不出來，農民著急，就怕缺水花不開結不...

跛山豬撞豪宅 警「逮捕到籠」

台中南屯區好市多賣場周圍，前天晚間驚傳有隻體重約20公斤，體長約1米的山豬逛大街，民眾憂心其有攻擊性，報警圍捕，昨早10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦