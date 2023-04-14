台中水情轉「黃燈」 盧秀燕：春雨偏少呼籲節水

水情吃緊，新竹、台中地區水情燈號由「綠燈」轉為「黃燈」，夜間減壓供水時間延長為8小時。台中市長盧秀燕今早表示，水情轉為黃燈，代表水情更緊張，中央預估春雨偏少，水情可能會更緊張，呼籲做好節水措施，市府會全力配合因應。

旱災中央災害應變中心昨天舉行第三次工作會報，考量後續降雨仍有不確定性，會中決議即日起新竹、台中（含北彰化）地區從「水情提醒」的綠燈，調整為「減壓供水」黄燈，夜間減壓供水時間延長至8小時，但不影響工業用戶及科學園區。

盧秀燕今早表示，中央把台中水情轉為黃燈，代表水情進一步緊張，目前德基水庫蓄水量不到5成，只有47%，鯉魚潭水庫只有32%，石岡壩蓄水量只有2成多，呼籲市民做好節水措施。

盧秀燕說，從中央預報來看，未來春雨偏少，水情有可能會更緊張，中央、地方都要有所因應；她2個月前在行政院會呼籲，中央要重視水情緊張、注意燈號，現在中央將中部水情改為黃燈，台中市會全力配合。