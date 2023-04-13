民安9號演習／ 盧秀燕指出處理輻射品未拉封鎖線 要求改善

針對戰時和天然災害防救的全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號）即日起到7月將在全台各地舉行，台中市今率先登場。針對演習表現，市長盧秀燕持肯定態度，但仍指出，其中有輻射品的救災應該拉起封鎖線。

盧秀燕在對演習總結時說，演習之後要請各單位確實檢討精進，不可以輕忽。她看到一個想定的情景有放射品，參演人員有及時處置。不過，如果是放射品的話，第一件事是要拉封鎖線，因為可能有放射危害，所以要請各單位參與人員改進，不能疏忽。

盧秀燕提及的演習狀況是，台中市遭遇轟炸攻擊，出現多處災情。在災害現場有一輛貼有輻射標誌的車輛，且駕駛受困於車內，現場輻射狀況不明。消防人員趕抵現場，指揮官以望遠鏡查看，車輛周圍都有放射性物質標章，但無法判定環境是否受到汙染。

指揮官因此通報聯合應變中心，聯繫業者支援並同步通報行政院原子能委員會核安監管中心，請求現場處置的線上協助。核安中心說，該公司運送核醫藥材，疑是液態儲存，半衰期為110分鐘，建議初期應封鎖現場，監控輻射強度。

記者現場觀察，廣播中已說核安中心建議初期應封鎖現場，但有人員在現場搖指揮棒指揮交通，卻未拉封鎖線。

對此，消防局人員說，若是輻射品，原能會沒有拉封鎖線的標準規定，反而若是化學品才有須在冷區拉封鎖線的規定，未來會針對是否拉封鎖線和原能會再研究。