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民安9號演習／盧秀燕總結：能戰而避戰是國安最高目標

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕肯定民安9號演習成果，但強調，能戰而避戰才是國家安全最高的目標。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕肯定民安9號演習成果，但強調，能戰而避戰才是國家安全最高的目標。記者黃寅／攝影

針對戰時和天然災害防救的全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號）即日起到7月將在全台各地舉行，台中市今率先登場。市長盧秀燕肯定演習成果，但強調，從國家安全和戰略角度，做好演習動員準備固然重要，但更重要的是「努力避免戰爭以及各種災害的發生」。

盧秀燕說，能戰而避戰才是國家安全最高的目標。她問在場人士「大家說對不對！」現場響起一起掌聲。

盧秀燕在演習結束的總結說，演習非常成功，也是第一次把戰爭列為演習項目，另一項高度意義是台海情勢緊張，台海和平成為全世界關注焦點，這時候演習特別有意義。因為我們透過這場演習向全世界、向國人宣誓我們有保家衛國、守護台中、保護人民的決心，我們會窮盡一切的力量和資源做好準備。

她說，她在擔任市長之前，在立法院服務，曾經有13個會期在國防外交委員會擔任主席或委員，曾非常多次參加或觀摩國際級或中央級的演習，在研究所時也專攻國家安全跟戰略，憑良心說，今天演習的用心和努力真的是很不錯，但她要提出兩個很重要的想法。

一是演習永遠可以更多、更好，所以今天不應該以演習圓滿成功而自滿，而要更加努力。其次，一旦真正發生戰爭，它的殘酷、破壞性，會比我們想定的還要更大。所以在場的所有首長，未來必須更具備有靈機應變以及永於負責的能力。

台中市民安9號演習今登場，參加人員最後集結向指揮官、市長盧秀燕報告演習結束。記者黃寅／攝影
台中市民安9號演習今登場，參加人員最後集結向指揮官、市長盧秀燕報告演習結束。記者黃寅／攝影
台中市民安9號演習今登場，並假設遭到飛彈擊擊造成災害。記者黃寅／攝影
台中市民安9號演習今登場，並假設遭到飛彈擊擊造成災害。記者黃寅／攝影

演習 戰爭 盧秀燕

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