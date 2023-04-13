乾旱缺水！台中茶葉受損 水梨恐減產4成

德基水庫蓄水量已跌破50%，春雨短暫，無法解旱，台中市和平區茶葉出現乾枯，梨山高山水梨花苞開不出來，農民著急，缺水花不開就結不了果，預估水梨今年恐減產4成。台中市農業局指出，17日將邀集相關單位勘災，若符合現金救助標準，將陳報行政院農業委員會農糧署公告辦理現金救助。

台中市農業局表示，今年2、3月乾旱造成台中市農作物受損，農委會已開設「2、3月乾旱」災害，農業局已於3月20日通知各區公所依規定加強查報，截至目前為止，和平區茶葉出現乾枯情形，被害面積約2.8公頃，損害程度20%，換算無收穫面積約0.56公頃，損失金額16萬2000元。

此外，大安區一期水稻秧苗缺水，被害面積12.5公頃，損害程度20%，換算無收穫面積2.5公頃，損失金額10萬5000元。台中市農作被害面積共15.3公頃，損失金額26萬7000元。

台中市和平區代表會代表羅進玉表示，乾旱造成梨樹花苞萌芽減少，3月初的低溫影響，梨山地區清晨約2度，讓花苞更不容易發芽，預估今年梨山地區梨子的產量恐減少4成。

農業局表示，已通知和平區公所依規定查報梨山地區梨等溫帶果樹災損情形，農業局已邀農糧署中區分署、台中區農業改良場及和平區公所組成勘災小組，本月17日到梨山地區勘查，協助確認災情，若勘查確認災情符合現金救助標準，將轉陳農委會公告辦理現金救助。