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打通南投中寮最後1哩路！環鄉道路拓寬一期工程今通車

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣長許淑華主持中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華主持中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工。圖／南投縣政府提供

中寮鄉因鄉境多山，受到地形限制，交通路網不發達，為改善中寮鄉交通出入、農產運輸及觀光發展問題，南投縣府兩年前積極爭取下，中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程開工後，縣長許淑華上午主持第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工，未來將打通南北中寮的觀光、交通任督二脈。

許淑華說，中寮鄉過去因地形、交通受限，境內各聚落間聯繫不良，造成產業發展緩慢的情況，中寮環鄉道路為生活圈計畫道路，在立委馬文君爭取及交通部公路總局大力支持下，總經費約13億餘元，中央補助近11億，縣府自籌約3億多元，才能推動這項經費龐大的地方交通大改造，希望今年在全線通車後，逐發加速蛻變成長。

南投縣政府指出，第一期工程位於南投縣中寮鄉東側，工程起點位於投22線14公里清水村龍鳳瀑布入口處附近，計畫路線沿投22線路廊接農投中55產業道路，工程終點為觀音亭，道路全長約2406公尺，工程經費1億1600萬餘元，工期645日曆天，自前年4月26日開工，今年3月6日驗收合格。

第一期工程通車後，接下來中寮環鄉公路第二期、 第三期投22線連接投26線道路拓寬改善工程，目前進度分別已達75%及78%，預計在今年下半年度可完工，原本3至6公尺路幅寬度，可全部變為雙向雙車道9公尺寬，大幅改善現況道路寬度不足、路線形及縱坡度不佳影響行車安全情形。

南投縣長許淑華主持中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華主持中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華主持中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華主持中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華主持中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華主持中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工。圖／南投縣政府提供

南投 許淑華 馬文君

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