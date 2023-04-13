打通南投中寮最後1哩路！環鄉道路拓寬一期工程今通車

中寮鄉因鄉境多山，受到地形限制，交通路網不發達，為改善中寮鄉交通出入、農產運輸及觀光發展問題，南投縣府兩年前積極爭取下，中寮鄉環鄉道路投22延伸道路至投26線拓寬工程開工後，縣長許淑華上午主持第一期通車儀式，並宣布二、三期下半年就可完工，未來將打通南北中寮的觀光、交通任督二脈。

許淑華說，中寮鄉過去因地形、交通受限，境內各聚落間聯繫不良，造成產業發展緩慢的情況，中寮環鄉道路為生活圈計畫道路，在立委馬文君爭取及交通部公路總局大力支持下，總經費約13億餘元，中央補助近11億，縣府自籌約3億多元，才能推動這項經費龐大的地方交通大改造，希望今年在全線通車後，逐發加速蛻變成長。

南投縣政府指出，第一期工程位於南投縣中寮鄉東側，工程起點位於投22線14公里清水村龍鳳瀑布入口處附近，計畫路線沿投22線路廊接農投中55產業道路，工程終點為觀音亭，道路全長約2406公尺，工程經費1億1600萬餘元，工期645日曆天，自前年4月26日開工，今年3月6日驗收合格。