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大甲殯葬館舊館10月完工 4000萬新建更舒適的治喪空間

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大甲殯儀館部分硬體設備老舊，台中市議員李文傑今舉辦會勘，爭取4000萬元經費，新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等。圖／台中市議員李文傑提供
台中市大甲殯儀館部分硬體設備老舊，台中市議員李文傑今舉辦會勘，爭取4000萬元經費，新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等。圖／台中市議員李文傑提供

台中市大甲殯儀館為海線地區重要殯葬設施，部分硬體設備老舊需改善，台中市議員李文傑今舉辦會勘，爭取4000萬元經費，新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等，提升大甲殯儀館量能；另，舊館預計今年10月中旬完工，提供更舒適的治喪空間。

市議員李文傑今天上午召集生命禮儀管理處、大甲殯儀館一同討論今年度大甲殯儀館工程，了解地方需求。

生命禮儀管理處處長劉振村表示，今年編列約4000萬元經費針對大甲殯儀館舊館、舊辦、新館、金爐做改善，包含：新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等。

大甲殯儀館承辦補充，舊辦改善預計今年9月中完成、舊館約在10月底完成、新館及金爐改善約在12月底完成，提供民眾更舒適的治喪環境。

李文傑說，現代人因工作繁忙及多數為公寓式住宅，除甲安埔地區，鄰近苗栗、豐原、清水、后里多數人選擇於大甲殯儀館辦理告別式，使用率相當高，有關靈堂不足處，已在議會中提案規劃20間靈堂及請市府編列水保計畫費用，希望未來能提升量能，別讓民眾苦等無位，無處停靈的窘境發生。

台中市大甲殯儀館部分硬體設備老舊，台中市議員李文傑今舉辦會勘，爭取4000萬元經費，新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等。圖／台中市議員李文傑提供
台中市大甲殯儀館部分硬體設備老舊，台中市議員李文傑今舉辦會勘，爭取4000萬元經費，新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等。圖／台中市議員李文傑提供
台中市大甲殯儀館部分硬體設備老舊，台中市議員李文傑今舉辦會勘，爭取4000萬元經費，新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等。圖／台中市議員李文傑提供
台中市大甲殯儀館部分硬體設備老舊，台中市議員李文傑今舉辦會勘，爭取4000萬元經費，新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等。圖／台中市議員李文傑提供

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