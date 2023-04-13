大甲殯葬館舊館10月完工 4000萬新建更舒適的治喪空間

台中市大甲殯儀館為海線地區重要殯葬設施，部分硬體設備老舊需改善，台中市議員李文傑今舉辦會勘，爭取4000萬元經費，新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等，提升大甲殯儀館量能；另，舊館預計今年10月中旬完工，提供更舒適的治喪空間。

市議員李文傑今天上午召集生命禮儀管理處、大甲殯儀館一同討論今年度大甲殯儀館工程，了解地方需求。

生命禮儀管理處處長劉振村表示，今年編列約4000萬元經費針對大甲殯儀館舊館、舊辦、新館、金爐做改善，包含：新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等。

大甲殯儀館承辦補充，舊辦改善預計今年9月中完成、舊館約在10月底完成、新館及金爐改善約在12月底完成，提供民眾更舒適的治喪環境。