大甲媽4月22到彰化 警方今年布署三千多警力嚴陣以待

大甲鎮瀾宮媽祖進香活動將於4月21日晚間起駕，彰化縣警局今年決定仍大陣仗布署3234人次警力，以往來程到彰化市民生地下道、回程在彰化市永樂街天后宮附近都是易爆發衝突點，更是佈署重兵的重點防範區。

彰化縣警局昨天進行大甲鎮瀾宮媽祖進香活動警方佈署規劃第二次會議，依據今年道路沿線及宮廟現場會勘後，決定今年大甲媽遶境進香活動來程將規劃警力1479人次，回程1755人次，共3234人次警力，並表示因距起駕時間仍有一周以上，將隨狀況適時調整、滾動修正。

今年警力布署3234人次相較於去年3500人次要少，不過相較於今年白沙屯媽祖今年佈署661名警力，大甲媽仍多了5倍，原因是大甲媽遶境時，多會順應民意適時給抬轎，但也衍生陣頭接轎、搶轎紛爭，白沙屯媽都是由廟方扛轎，所以沒發生過搶轎等衝突，且因路線不定，警方也難以提前佈署大批警力。

大甲媽4月21日晚間起駕後，預計22日中午過後進入彰化市，由於以往來程晚間在彰化民生地下道一帶經常發生衝突，去年也有統促黨總裁「白狼」張安樂欲接轎時，隨行者卻與警方爆發衝突，而回程在28日晚到彰化市永樂街天后宮也是重點佈署熱點。

網友經常以「大甲盃格鬥賽」戲謔大甲媽祖遶境活動衍生的衝突，為了避免陣頭衝突，彰化警分局除了嚴陣以待，今年也事先邀集轄內42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，約束各宮廟及接轎團需需事先提出申請，建立接轎人員名冊，穿著統一服飾，並指定糾察員協助活動秩序及交通，所有接轎人員避免欽酒，嚴禁鬥毆，及減少燃放鞭炮，希望能防制打架鬥毆情事發生。