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彰化市油桐花季登場 福田賞桐生態園區美極了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。記者林宛諭／攝影
彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。記者林宛諭／攝影

彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，市長林世賢說，來福田社區不僅可以賞桐花，附近還有石牌坑親水步道、虎山巖金針花可遊賞，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。

福田桐花季自4月15日至4月30日登場，假日還有社區小農市集、DIY活動及街頭藝人表演活動，遊客除了以欣賞油桐花飄落林道的美景，附近還有禾家牧場、石牌四面佛寺，步道小旅行非常愜意。

社區也開放團體預約福田桐花小旅行」，將為遊客導覽福田賞桐生態園區、自然生態復育園區等，報名電話（04）7385300，桐花祭最後一天4月30日下午二點半還有摸彩活動。

4月底、5月初民眾除了可預約親水步道導覽，還有傳統龍眼烘焙導覽和DIY， 報名可洽0928962120。

公所也提供賞花接駁專車，彰南路假日接駁車4月15、16、22、23、29、30日每日早上9時、10時、11時；下午1時、2時、3時整點於彰化火車站發車，免費搭乘，行經彰南路直達福田社區生態園區。

彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。記者林宛諭／攝影
彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。記者林宛諭／攝影
彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。記者林宛諭／攝影
彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。記者林宛諭／攝影
彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。記者林宛諭／攝影
彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」油桐花季即將登場，民眾可以來一趟豐富的生態賞花之旅。記者林宛諭／攝影

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