7百坪非法高汙砂石場罰多次未改 中市府強制斷水電

台中一處高汙染砂石場位於大甲溪畔、鄰近出海口，6年前遭民眾檢舉，經發局查屬列管的非法工廠，遭勒令停工；怎料廠方非但未執行，場地面積更自138坪擴大至695坪、機器設備動力從1074馬力提升至1225馬力，昨遭市府斷水斷電，要求遷至合法用地設廠。

經發局表示，此次遭裁處的某高汙染砂石場，經查屬列管的非法工廠，6年前首次查獲，但工廠未遵行停工命令，期間陸續聯合稽查，勒令停工並開罰3次，共罰處了12萬元罰金，該公司仍未任何改善作為，昨會同相關單位，現場斷水斷電。

據了解，該砂石場揚塵狀況嚴重，影響附近居民空氣品質，又鄰近大甲溪，廢水恐影響鄰近環境，遭民眾檢舉多次，業者多次表示會配合改善，但未有進展，甚至變本加厲，擴大廠區，昨遭經發局斷水斷電。

經發局更提到，該工廠自首次查獲後，非但未遵行停工命令，廠地面積更從138坪逐步擴大使用至695坪、機器設備動力總數亦由1074馬力增加至1225馬力，經斷水電後，業者也允諾，將遷至合法場址。

經發局說明，該工廠經查獲屬高污染非法工廠，除依規裁處外，並積極輔導遷廠至合法工業用地設廠，目前該廠已購置都市計畫區內的甲種工業用地，規畫搬遷設廠中。