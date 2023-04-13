彰化潭墘國小廢校掀爭議 家長向監察院陳情提四訴求

彰化縣大城鄉潭墘國小未來5年新生數估未達10人，經審議通過112學年度起停辦，未來將轉作遊學中心，這項決議引起居民不滿，更有學生向蔡總統發出陳情信，學生家長昨日也向監察院遞出陳情信，訴求應中止所有潭墘國小裁併校之一切程序，另應公開教育審查委員會開會紀錄及與會人員名單，並重新召開教育審查委員會與潭墘國小裁併校公聽會。

該名家長在陳情信中表示，彰化縣政府以節省公帑為由，分別於2020年關閉大城鄉永光國小、2021年關閉大城鄉頂庄國小，2022年未廢除縣內任何小學，今年預關閉大城鄉潭墘國小，連續廢除大城鄉內三所國小，嚴重影響鄉內兒童受教權。

另外，潭墘村是極限村，扣除六年級5位畢業生，剩餘22位學童中，有7位學童由年邁祖父母接送或自行走路上學，約占三分之一強，裁併校後學童轉至大城鄉內其他國小就讀，來回近10公里的路程，將會大幅提升這些學童及家長的交通安全風險。

該名家長也提到，潭墘村長（應為當然地方人士代表）明確指出，自己並未接收到任何有關教育審查委員會的開會通知，當村長得知此會議消息時已是兩周後，該教審會的合法性顯有瑕疵。

另外，潭墘國小行政老師於農曆年後第一個上班日，查詢112學年度新申請計畫案通過名單，名單內查無潭墘國小，但當時學校尚未收到任何裁併校通知及公文，去電縣府詢問卻得到對口承辦人支吾其詞，顯見彰化縣政府內部已經將潭墘國小裁併校一事列為既定事實，後續召開的公聽會僅是在補足行政程序、為縣政府作為做背書。

家長也說，彰化縣政府針對被裁併校學校之學童，提供安心就學方案，內容完全無提及交通車申請未達一定人數則不予提供交通接送服務，縣政府隱瞞該前提要件，對於此告知義務採取消極作為；而在安心就學方案中，也未提供開放選項讓家長自由填寫非大城鄉的小學。

家長表示，潭墘國小剛落成的圖書室所費不眥，舊有藏書及新購入圖書皆以國小學童適讀內容為主，啟用未達半年，現卻稱裁併校後將改設遊學中心，顯見縣政府並未妥善規畫停招，與當年永光國小、頂庄國小遭裁併校後之情狀如出一轍。

家長指出，112學年度潭墘國小在籍新生計有9名，縣政府在公聽會時刻意強調113學年度後剩下2名在籍新生，且在議會接受質詢時，更稱112學年度僅有2名在籍新生且報到入學率依過往經驗僅約一半，導致平面媒體記者引用錯誤資訊，做出錯誤報導。

該名家長也在信中提出四項訴求，要求中止所有潭墘國小裁併校之一切程序，另要公開教育審查委員會開會紀錄及與會人員名單，並且重新召開教育審查委員會，重新召開潭墘國小裁併校公聽會。