地主不忍了「封路」 員林市公所急溝通提解套

彰化縣員林市有用路人走新生路116巷內，發現中段封路變「單行道」，地主牌公告說明封路原因，用路人拍照PO網問「發生什麼事了？」市公所今天表示，除了繼續溝通續租、加速研商徵收事宜，也重畫被封閉道路的標線。

地主公告「為市民便利，讓市公所便於作業，本人將土地租市公所暫供大眾通行六年了，市公所毫無作為，今為員林市西區發展，本人忍受罵名封閉本路段，催請市公所加把路打通造福全體市民。」

市公所今天說明，依據都市計畫規畫計畫道路（新生路116巷）為12公尺道路，爭取開闢後火車站聯絡道，以平衡員林火車站的東、西兩邊交通、生活環境與經濟發展，2017年與計畫道路範圍內的新生段913、916地號的兩名土地所有權人協議，依逐年度申報地價年息5%支付租金，租期6年（2017年3月1日至2023年2月28日），並開闢原本6公尺的新生路116巷，讓後站通往新生路的聯絡道得以順利通行。

市公所又表示，今年2月底契約期限屆滿前，市公所提出調整租金暨租期等條件續租，積極與地主協商，地主同意續租除新生段913地號土地並簽約3年，到2026年2月底前供大眾通行，新生段916地號因地主恐有多方考量，迄今仍不願續租。