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葫蘆墩文化中心40歲了！ 15日九天民俗技藝團戰鼓開幕

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
葫蘆墩文化中心迎接40歲館慶，慶典活動由「九天民俗技藝團」以「氣吞天下」戰鼓雷動震憾開場。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心迎接40歲館慶，慶典活動由「九天民俗技藝團」以「氣吞天下」戰鼓雷動震憾開場。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

台中市葫蘆墩文化中心40歲了！「豐采四十‧有葫同饗-40周年館慶慶典」本周六(15日)將由九天民俗技藝團磅礡開場，還有系列精采豐富表演、經典展覽、文創市集、戶外裝置藝術及摸彩活動等，歡迎市民朋友一起前來歡度40歲慶生會。

文化局表示，葫蘆墩文化中心於1983年落成啟用，是台中市最早成立的公有藝文場館，40周年是一個別具意義的里程碑，4月15日的館慶慶典儀式，邀請「九天民俗技藝團」以「氣吞天下」戰鼓雷動震憾開場，接續由瓊瑢舞蹈團以「舞躍歡慶」為文化中心慶生祝賀，宣告系列活動熱鬧展開。

文化局指出，4、5月規劃館慶系列活動，包括：「青春狂想」山城校園學生音樂滙演、優人神鼓「乘光而行」、大開劇團「魔法學院神秘事件」新作首演、志工隊藝享視界「志遊藝視」等適合親子共享的表演。

經典展覽則規劃「慶．讚．祝．禱—典藏暨美術家接力展作品展」、人間國寶劉千韶師生「巧繡花緣－藝術學苑刺繡成果展」、「藝文風華四十年」出版品特展及「茶香飄藝．幸葫滿人間-空間美學展」等藝文展演活動。

葫蘆墩文化中心表示，本月15、16、22與23日，將舉辦「饗市集」，邀請豐原在地品牌共襄盛舉，民眾可品嚐特色美食、著名糕點，欣賞陶藝、編織、花藝、香氛，參與手作體驗等，活動期間於市集消費200元可參加「消費滿額抽好禮」摸彩，有機會抽中頭奬腳踏車。

戶外場域有館慶特別設計裝置迎賓吉祥物「榕樹寶寶」，歡迎民眾一起拍照打卡留念。「豐采四十有葫同饗-40周年館慶」活動詳情請至中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)或粉絲專頁(https://www.facebook.com/huludun.taichung/) 查詢。

葫蘆墩文化中心迎接40歲館慶，將由瓊瑢舞蹈團帶來「舞躍歡慶」演出。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心迎接40歲館慶，將由瓊瑢舞蹈團帶來「舞躍歡慶」演出。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心迎接40歲館慶，慶典活動由「九天民俗技藝團」以「氣吞天下」戰鼓雷動震憾開場。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心迎接40歲館慶，慶典活動由「九天民俗技藝團」以「氣吞天下」戰鼓雷動震憾開場。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心迎接40歲館慶，將由瓊瑢舞蹈團帶來「舞躍歡慶」演出。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心迎接40歲館慶，將由瓊瑢舞蹈團帶來「舞躍歡慶」演出。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

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