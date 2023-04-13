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投縣路邊停車收費 年底實施

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣未實施路邊停車收費，路邊停車格常被占用，市區交通雪上加霜。記者江良誠／攝影
南投縣未實施路邊停車收費，路邊停車格常被占用，市區交通雪上加霜。記者江良誠／攝影

南投縣是全台迄今仍未實施路邊停車收費縣市，導致南投、草屯、埔里、竹山四大鎮市路邊停車一位難求，停車格長期被占用，南投縣政府表示，已經完成路邊停車收費規畫，預計年底就會實施，解決市區停車問題。

南投縣政府原定去年7月實施路邊停車收費，南投、草屯、埔里等公所也在等待縣府公文通知，卻因南投縣工務處因收費電腦系統軟硬體發包不及，與縣府和公所為收費、催繳等工作權責畫分不清，路邊停車收費上路最後跳票。

南投縣長許淑華上任後，要求活化公有財產、擴增停車空間，實施路邊停車收費，才符合使用者付費精神，也解決市區停車問題，要求路邊停車收費今年底上路。

南投市長張嘉哲說，南投市路邊停車收費實施困難，主要是舊市區道路狹窄，路邊畫設停車格恐影響車輛通行。市公所和縣府多次討論，原則將以較外圍道路或路寬足夠的道路先實施，至於舊市區停車問題，則興建停車場，包括藍田街公有地已完成標租設置停車場解決。

縣議員沈夙崢說，南投交通長期被詬病，其中一項原因是路邊停車未收費，停車格長期被占用，無法給真正需要的人使用，造成市區交通壅塞，也阻礙商業發展；期盼縣府今年實施路邊停車收費，回應鄉親的期待。

埔里 停車場

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