台中公車意外頻傳 議員批市府改善措施淪空談

台中市公車近日意外連連，有任意換車道，還有駕駛因未拉手煞車遭公車夾死憾事，台中市議員周永鴻指出，交通局宣示改善大眾運輸安全淪空談。市府表示，持續要求業者加強訓練。

交通局透過文字稿回應，持續召開公車服務品質及行車安全檢討會議，要求客運業者加強行車安全教育訓練，同時要求各業者加強駕駛員教育訓練，包含出車前勤務教導、每半年舉辦一次駕駛員行車安全教育訓練等。

交通局表示，持續派員至路口稽查，查獲違規情形均依規處分客運業者，要求公車維持安全駕駛行為，行經行人穿越道前應確實注意「停、看、行」，確保行車安全。

台中市近日公車事故頻傳，周永鴻指出，去年底，一輛豐原客運夜間違規撞上正在過馬路的一家3口，造成2死1傷的悲劇。事後交通局宣示，要所有公車業者在農曆春節前召回公車駕駛重做安全訓練，並調整公車評鑑指標行車安全的配分。

周永鴻提到，4月6日一輛中鹿客運駕駛買午餐時，臨停紅線忘記拉手剎車，公車往前滑動，司機當場被夾在公車與前方的大貨車間，送醫不治。昨天有民眾檢舉台中客運公車任意切換車道，險些撞到其他轎車。

周永鴻批評，近期台中市公車連續發生的事件，顯示市府的宣示淪為徒具形式的宣傳，看不出實質改善成效，更無法讓市民對台中市公車安心。他要求交通局盯緊公車業者對駕駛的安全訓練，並儘速公布評鑑指標調整方式，減少事故發生機會，保障市民也保障駕駛安全。