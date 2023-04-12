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德基水庫蓄水剩47% 中市以替代水澆灌植栽
全台水庫蓄水持續下降，台中德基水庫更僅剩47%，且天公不作美，蓄水難有進帳，中市府憂心情水，提前啟動配套措施。建設局自3月底起，運用替代水資源，對公園綠地園道植栽澆灌養護，節約用水及提高水資源再利用。
建設局長陳大田指出，市府要求台中公園綠地園道維護廠商，3月底起，植栽灌溉養護用水，自9處水資源回收中心、95處新建建築工地地下水資源取水，目前已累計利用量超過1萬噸，若有不足，再評估取用溪水或溝渠水等。
陳大田說明，西屯區中央公園的澆灌用水，取自水湳經貿園區的中水道管網系統，由水湳水資源回收中心供應每日約900噸回收水，作澆灌、沖廁使用，減少自來水使用量，也提高水資源再利用率目標。
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