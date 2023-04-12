學校吹不起冷氣…費用去哪裡？彰化縣府強調「已撥入專戶」

彰化縣立委陳素月、新芽連線議員質疑彰化縣政府為何讓學校吹不起冷氣？到底把校園冷氣電費拿去哪裡？彰化縣政府教育處表示，今年度教育部補助的冷氣電費5580萬元均已全數撥入各校專戶，絕無要求學校由種電回饋金支應學生冷氣電費，縣府也會全力支持學校整建相關設施設備。

繼立委陳素月質疑彰化縣府是不是暗槓中央補助的學校冷氣電費，才讓學校排擠到學校修繕廁所經費、維修相關設備費用，彰化縣新芽連線議員洪騰明、張欣倩、劉珊伶、藍駿宇、楊子賢等人也質疑彰化縣政府到底把校園冷氣電費拿去哪裡？否則怎會要求學校從太陽能光電板發電回饋金支用每班的冷氣費？

彰化縣政府教育處今天表示，去年度各級學校均沒有反應因配合班班有冷氣政策，導致電費不足問題，且去年因疫情，學生上課天數較少，教育部補助電費各校尚有餘裕。

教育部今年度補助彰化縣中小學「學生作息時間」冷氣電費共5580萬9千元，縣府也已於3月25日函知各校已預先全數撥入學校專戶，彰化縣教育處表示，今年度疫情趨緩，學生上課恢復正常，教育部補助電費應足以支應學生作息時間冷氣使用，另依部分學校建議開放非學生作息之電費得以太陽光電回饋金支應，縣府也同意考量各校太陽光電回饋金多元彈性使用。

至於課後及暑期若有教育部國民及學前教育署補助的課後照顧、學習扶助、夏日樂學等計畫，其冷氣電費可由各學校依相關申請原則納入各該計畫經費申請編列。

彰化教育處表示，如為「非」學生作息時間，例如課後使用冷氣，各校可依照使用者付費，其單位電費收取不超出縣府本年度補助電費的設算基準1度3.16元乘以1.3(加成額度)計1度電4.108元。

縣府也強調，推動校舍屋頂設置太陽光電，光電回饋金並全數挹注學校自行規劃使用，學校設施設備如需整建，除各校年度內預算均編有修繕經費，也可透過專案計畫向縣府申請整建經費或充實設施設備計畫經費，各校如有經費不足情形，縣府均會全力給予支持。

教育處表示，推動班班有冷氣政策，其用電費用支出，縣府列為優先辦理事項，務必讓每位學生擁有同樣舒適的學習環境，除此為考量教職員辦公室無補助安裝冷氣，縣府也補助辦公室裝設冷氣經費1091多萬元，照顧本縣教職員工辦公環境。