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扯！夜市牛排攤「一桶水洗到黑」 網嘆「不敢內用」台中市府要查

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中某夜市牛排攤商只用一桶水洗鐵盤，洗到黑。圖／翻自爆怨2公社
台中某夜市牛排攤商只用一桶水洗鐵盤，洗到黑。圖／翻自爆怨2公社

一名網友在臉書「爆怨2公社」貼文，指目睹台中市某夜市牛排攤員工一桶黑水洗鐵板，讓他「差點嚇死…」鐵板同一桶水裡，用鋼絲球刷一刷，抹布擦乾就備用，網友崩潰「不敢再內用了」。

中市經發局表示，除台中市食安處前往稽查外，經發局也積極派員至逢甲觀光夜市等知名夜市進行查核，針對餐飲攤商環境、清潔等作業，確保飲食環境安全。

經濟發展局派員加強稽查，昨晚到逢甲觀光夜市、中華路觀光夜市、昌平夜市及忠孝路觀光夜市稽查牛排及同類型提供內用業者的環境狀況，確認攤商都使用自來水，並以流動清水清滌餐具，確保飲食環境安全。

經發局說明，配合各夜市不同營業時間，例如大慶夜市營業時間為每週三、五、六、日，持續派員至各場域稽查提供內用業者的衛生環境。

要求餐飲類攤商做好食品安全管理，攤商及從業人員須落實穿戴整潔工作衣帽及口罩；食材須有覆蓋或防塵、防蟲措施；食物與營業器具不得直接放置地面，操作避免交叉汙染等衛生習慣。

經發局強調，市府除要求攤商遵守前述食品安全管理外，近幾年提供經費補助攤商設置外接式淨水設備，加強食安。

台中市經發局派員到夜市加強稽查。圖／經發局提供
台中市經發局派員到夜市加強稽查。圖／經發局提供

夜市 食安

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