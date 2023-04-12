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南彰第一家公設民營托嬰中心開幕 為老幼共融衛福大樓

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，彰化縣長王惠美今天主持開幕儀式後，視察托嬰中心設施。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，彰化縣長王惠美今天主持開幕儀式後，視察托嬰中心設施。記者林宛諭／攝影

彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，這也是全國第一個結合公設托嬰、親子館、衛生所、日照中心的老幼共融衛福大樓，從0歲照顧到一百歲，彰化縣長王惠美說，因應少子化和人口老化，提供更完善的服務。彰化縣府共獲前瞻補助 2 億 138多萬元，逐年規劃在和美鎮、社頭鄉等16 處公設民營托嬰中心及 13 處育兒親子館。

彰化縣二林公設民營托嬰中心是繼北彰化和美的公設民營托嬰中心後的彰化第二家，今天由縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、朝陽科技大學校長鄭道明、中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會理事長張義雄等人參與揭牌儀式。

王惠美說，縣府積極爭取中央「前瞻基礎建設少子化友善育兒空間建設」經費補助，目前已獲前瞻補助 2 億 138多萬元，逐年規劃在和美鎮、社頭鄉、二林鎮、北斗鎮、員林市、大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉、福興鄉、田中鎮、溪湖鎮、埤頭鄉、秀水鄉、伸港鄉及彰化市布建 16 處公設民營托嬰中心及 13 處育兒親子館。

王惠美說，今天開幕的二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心由中央補助經費 4674 萬多元、縣府自籌 3519 萬多元，總經費8194 萬多元，去年底落成，並再爭取到開辦裝修費及營運費 600 萬元，這也是全國第一棟老幼共融的長照衛福大樓。

此大樓一樓為衛生所，二樓是二林公設民營托嬰中心，三樓為二林育兒親子館，提供免費親職資源及活動空間給育有 6 歲以下幼兒家庭使用，未來將由兼具幼保及社工專業之朝陽科技大學進駐，提供專業優質的公共托育資源，四樓為日照中心。

公設民營托嬰中心，共可收托 32 名未滿 2 歲嬰幼兒，每月托育費僅需 7千元，為全國最平價，扣掉每月 5500 元補助後，家長每月只需負擔 1500 元，將優先收托弱勢家庭及雙胞胎家庭，最近會舉辦二場說明會，開放報名收托，由於和美托嬰中心報名秒殺，還得抽籤，二林托嬰中心如果報名踴躍，也將會抽籤。

彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，這也是全國第一個結合公設托嬰、親子館、衛生所、日照中心的老幼共融衛福大樓。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，這也是全國第一個結合公設托嬰、親子館、衛生所、日照中心的老幼共融衛福大樓。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，彰化縣長王惠美今天主持開幕儀式後，與小朋友一起做DIY。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，彰化縣長王惠美今天主持開幕儀式後，與小朋友一起做DIY。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，這也是全國第一個結合公設托嬰、親子館、衛生所、日照中心的老幼共融衛福大樓。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林育兒親子館暨公設民營托嬰中心今天開幕，這也是全國第一個結合公設托嬰、親子館、衛生所、日照中心的老幼共融衛福大樓。記者林宛諭／攝影

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