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路邊停車收費去年跳票惹民怨 縣府承諾今年底實施

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣未實施路邊停車收費，路邊停車格常被占用，市區交通雪上加霜。記者江良誠／攝影
南投縣未實施路邊停車收費，路邊停車格常被占用，市區交通雪上加霜。記者江良誠／攝影

南投縣是全台最晚實施路邊停車收費縣市，南投、草屯、埔里、竹山四大鎮市路邊停車一位難求，停車格長期被占用，南投縣政府表示，已經完成路邊停車收費規畫，預計年底就會實施路邊停車，解決市區停車問題。

南投縣政府原定去年7月實施路邊停車收費，南投、草屯、埔里等公所也在等待縣府公文通知，南投縣工務車因收費電腦系統軟硬體發包不及和還有收費、催繳等工作，縣府和公所權責畫分不清，導致路邊停車收費最後跳票，讓許多用路人感到失望。

南投縣長許淑華上任後，要求活化公有財產、擴增停車空間，實施路邊停車收費，才符合使用者付費精神，也解決市區停車一位難尋，改善市區交通安全和便利，要求路邊停車收費今年底上路。

南投市長張嘉哲說，南投市路邊停車收費實施困難，主要是舊市區道路狹窄，路邊畫設停車格，恐影響車輛通行。市公所和縣府多次討論，原則上將以較外圍道路或路寬足夠的道路先實施，至於舊市區停車問題，則興建停車場，包括藍田街公有地已完成標租設置停車場，方便車輛停放市區。

縣議員沈夙崢說，南投交通長期被詬病，其中一項原因是路邊停車未收費，使得停車格長期被占用，無法給真正需要的人使用，造成市區交通壅塞，也成為阻塞商業發展的痛點。

沈夙崢說，她已在這次議會臨時會提案，要求工務處積極和各公所研商，2個月內必須有進展，她也期盼縣府今年實施路邊停車收費，滿足南投鄉親期待更好的交通、更安全的行走環境。

南投縣未實施路邊停車收費，停車一位難求，成為南投商業發展痛點。記者江良誠／攝影
南投縣未實施路邊停車收費，停車一位難求，成為南投商業發展痛點。記者江良誠／攝影

埔里 停車場

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