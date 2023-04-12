攸關大里與太平交通 王國材宣布台74線十九甲匝道年底動工

交通部長王國材上午宣布，台74線大里十九甲北出匝道，預計在市府解決用地後，9月可以發包、12月動工、預定2025年12月完工。相距不遠的六順橋南入匝道二月動工後，也待市府解決用地，預計2025年2月完工。

立法院交通委員會今舉辦台中交通建設考察行程，立法委員何欣純邀請王國材、台中市政府、台中市議員、及在地里長等，實地瞭解台74線十九甲新增北出匝道改善工程進度。

王國材比預定時間晚到，他說，剛從台74線來，只能由過了內新橋後的大里一匝道下，再繞了一個大彎才抵達，實在太不方便，但十九甲北出匝道設置後，行車到了十九甲就可以直接下，不必再繞遠路。

何欣純說，十九甲北出匝道設置後不僅方便十九甲地區民眾，住在南太平的民眾也可經此回家，也方便大里工業區車輛進出。但她也特別請公路總局注意，北出匝道和立善橋銜接處的交通標線、標誌、號誌都應該仔細規畫，尤其應考量大車的迴轉半徑，才不致車輛在此匯集，反而形成交通瓶頸。

因為匝道會用到一處橋下的棒球場，她也請市府妥善解決私有土地取得的問題。市議員江和樹則希望也另要不影響十九甲消防分隊的消防車出入和動線。