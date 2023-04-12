防治荔枝椿象危害 集集出動 「天敵」平腹小蜂戰椿象
為有效防治荔枝椿象危害，集集鎮公所即日起，在鎮內每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂卵卡平均可釋放100逾隻的平腹小蜂，由里幹事以及里長協助展開生物防治手段，希望透過釋放天敵「平腹小蜂」，降低荔枝椿象的繁殖密度。
集集鎮公所指出，荔枝椿象是近年嚴重入侵的害蟲，公所多年來採取生物防治技術，使用友善環境的荔枝椿象防治法，使用蟲剋蟲平腹小蜂來降伏荔枝椿象；藉由平腹小蜂的雌蜂會將卵產在荔枝椿象卵內，寄生的卵粒會阻礙椿象若蟲的孵化，20天後，平腹小蜂成蟲會從卵中羽化出來，繼續尋找荔枝椿象卵進行寄生，達到逐年降低荔枝椿象的數量。
集集鎮長吳大村表示，近年來荔枝椿象已成為台灣新興的騷擾性昆蟲，專家更發現荔枝椿象除喜歡棲息在荔枝、龍眼之外，也常在台灣欒樹、無患子等行道樹出沒，而平腹小蜂是一種寄生蜂，無攻擊性，不會使人受傷，利用牠在繁殖的時候會產卵在荔枝椿象的卵內，平腹小蜂幼蟲靠著荔枝椿象卵內的營養生長，到了成蟲的時再破卵而出，導致荔枝椿象無法順利孵化。
每年春季為荔枝椿象的主要繁殖季節，也是防治上的關鍵時期，目前運用平腹小蜂在鎮內進行生物防治，針對市區無法使用化學防治的公共區域進行放置，在每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂卵卡平均可釋放100逾隻的平腹小蜂；希望透過這小小兵，讓椿象疫情降低。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言