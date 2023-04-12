環山部落唯一水脈管線被燒乾 中市府搶修4月底復水

台中市和平區環山部落平等國小附近3月22日下午發生森林火災，起火點位在棱線，取水困難，消防局出動直升機取用德基水庫的水，當天下午5點多才控制火勢，燃燒面積初估逾2公頃。這場大火另燒毀部落供水管線，市府經發局獲訊搶修，預計4月底前搶修復水，讓160戶部落居民有水可用。

經發局昨派員上山勘查，發現既有管線採吊管方式平行流籠，大火燒毀流籠，且此處已多次失火，廠商評估，初步規劃沿既有林道（農路）、避開燒毀路段，重新配置修復1.1公里配水管線、排砂閥、釋氣閥等取水設施，預計4月底前可常態供水。

經發局指出，環山地區位處偏遠山區，唯一仰賴的水源僅此一處，且管線老舊，每逢災常有破損情形，全靠居民跋山涉水到源頭搶修，相當辛苦，為了山區供水水質及穩定性，希望重新建置及早解決部落用水問題。