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無人機水稻噴藥害芒果黑化？ 彰化果農要送驗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉農民陳有火懷疑周邊水稻田噴灑農藥，造成他的金蜜芒果幼果發黑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農民陳有火懷疑周邊水稻田噴灑農藥，造成他的金蜜芒果幼果發黑。記者簡慧珍／攝影

時值噴藥防治稻熱病時節，彰化縣埔心鄉果農陳有火種植的金蜜芒果，兩側靠近水稻田的幼果發生黑化、落果，他懷疑與水稻田噴灑農藥有關，稻農向他說「拍勢」，雙方透過民意代表協調賠償事宜；埔心鄉農會監事呂憲政今天說，天氣回暖，病蟲害增多，農民噴藥時應避免汙染周邊農作物。

陳有火原本從事土木工程，10年前棄工從農，種植約7分地的金蜜芒果，每年收成都不錯。4天前他巡邏其中一處2.3分大的果園，看見兩側靠近水稻田的芒果幼果黑化、掉落和花穗發黑，中間果樹都沒事，粗估災損近0.7分地，換算可收成損失約14萬元。他連忙查問鄰近農戶最近有何異狀，得知清明連假期間稻農雇用專人操作無人機噴灑防治稻熱病藥劑。

陳有火說，今年以前水稻田採傳統噴藥滅菌殺蟲，藥劑噴灑不到金蜜芒果的果實，從未發生幼果黑化等災損，今年無人機從空中噴藥，隨風飄灑到果園，靠近水稻田的果樹成「重災區」，幼果和花穗都黑化、掉落，越往中間越正常，他一方面將申請農藥毒藥化驗，另一方面找民代居間協調賠償事宜。

埔心鄉農會監事呂憲政是水稻專業農民，勘查陳有火的金蜜芒果，研判與水稻藥害有關。呂憲政表示，不同農作物適用不同農藥和肥料，防治稻熱病的農藥噴灑其它蔬果可能產生損害，他認為無人機是新興農機，未來操作無人機噴藥將成趨勢，農民應注意高度、風向，才不會損害別的農作物。

彰化縣埔心鄉農民陳有火懷疑周邊水稻田噴灑農藥造成他的金蜜芒果受損。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農民陳有火懷疑周邊水稻田噴灑農藥造成他的金蜜芒果受損。記者簡慧珍／攝影

芒果 農民 災損

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