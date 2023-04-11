無人機水稻噴藥害芒果黑化？ 彰化果農要送驗

時值噴藥防治稻熱病時節，彰化縣埔心鄉果農陳有火種植的金蜜芒果，兩側靠近水稻田的幼果發生黑化、落果，他懷疑與水稻田噴灑農藥有關，稻農向他說「拍勢」，雙方透過民意代表協調賠償事宜；埔心鄉農會監事呂憲政今天說，天氣回暖，病蟲害增多，農民噴藥時應避免汙染周邊農作物。

陳有火原本從事土木工程，10年前棄工從農，種植約7分地的金蜜芒果，每年收成都不錯。4天前他巡邏其中一處2.3分大的果園，看見兩側靠近水稻田的芒果幼果黑化、掉落和花穗發黑，中間果樹都沒事，粗估災損近0.7分地，換算可收成損失約14萬元。他連忙查問鄰近農戶最近有何異狀，得知清明連假期間稻農雇用專人操作無人機噴灑防治稻熱病藥劑。

陳有火說，今年以前水稻田採傳統噴藥滅菌殺蟲，藥劑噴灑不到金蜜芒果的果實，從未發生幼果黑化等災損，今年無人機從空中噴藥，隨風飄灑到果園，靠近水稻田的果樹成「重災區」，幼果和花穗都黑化、掉落，越往中間越正常，他一方面將申請農藥毒藥化驗，另一方面找民代居間協調賠償事宜。