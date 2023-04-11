南投縣敬老愛心卡發卡太慢 縣議員沈夙崢建議縮短時程

南投縣邁入超高齡化社會，老年化比率達到20.13%，每5人就有1位65歲以上長輩，縣府社勞處發給老人「敬老愛心卡」，但因從申請、核准最到拿到卡的時間，長達三、四個星期，南投縣議員沈夙崢上午表示，領卡過於冗長，已引發民眾怨聲載道，希望縣府能縮短發卡時間，最好能比照台中市政府「隨辦隨拿」模式，滿足長輩需求。

沈夙崢指出，上任後為民服務過程中，最常接到民眾的抱怨就是「敬老愛心卡」申請發卡，往往須等上1個月才能拿到，相較於台中可以隨辦隨拿，非常不便民。經過自己向縣府社勞處了解後才知，台中市因有自己的系統及製卡機，所以才可讓民眾隨辦隨拿，南投縣則是收件後，統一每周五送給廠商製卡，其間包含10個工作天的製卡，以至再寄回各鄉鎮市的時程，一來一往，長輩拿到卡片常是3、4個星期後了。

面對縣內「敬老愛心卡」無法隨辦隨拿，沈夙崢日前在縣議會臨時會中提出兩腹案，供縣府研擬縮短時程，一是收件後以掃描或電子郵件方式，立即將資料送給廠商製卡；其次則由承辦的縣府社勞處主動與廠商談妥縮短製卡的工作天數。