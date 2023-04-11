彰化蜂蜜換新裝 預料乾旱造成產量大逆轉

彰化縣龍眼蜜換新裝了。縣政府今天對外展示，彰化縣龍眼蜜從使用已久的黃色包裝換成紅色系圖案，年節送禮相當討喜之外，外包裝印有彰化優鮮標章，代表限量產製、無農藥、無添加，消費者不會買到有食安之虞的不純蜂蜜。

縣長王惠美和員林市農會總幹事黃豐盛分別穿上蜜蜂裝，王惠美穿裙裝化身女王蜂，黃豐盛很Man的氣質穿裙裝為今「美好彰化 龍爺好蜜 清涼一夏」的縣產蜂蜜行銷活動帶來十足「笑果」。

縣長王惠美說，彰化龍眼蜜聞名全國，目前有彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮等5個養蜂產銷班，班員計有70戶，再加上沒有加入養蜂產銷班的蜂農總計106戶，占全國產量9%，飼養蜂箱約1萬1200箱，產量約39萬公斤，去（2022）年全國評鑑比賽，彰化縣25人得獎，得獎率14%，由此可見彰化縣蜂蜜品質優秀。

彰化縣舉辦全國蜂蜜評鑑競賽，邀請全國蜂農參加，每人限量300公斤，得獎者可獲得403個獎章，可裝700公克容量蜂蜜403瓶。王惠美表示，彰化縣競賽的「龍爺蜜」改新裝，紅色顯得喜氣，另有彰化優鮮標章，消費者買彰化蜂蜜有保障。