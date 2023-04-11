快訊

遭4.5公尺巨鱷「拖入水底想活活溺死」 漁夫出神招撿回一命專家直呼奇蹟

幸福美好桐遊彰化 今揭1步道4社區賞桐花

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市藤山步道油桐花將陸續盛放。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市藤山步道油桐花將陸續盛放。記者簡慧珍／攝影

再過一周，彰化縣八卦山油桐花將進入盛開期，「2023桐花祭～美好彰化幸福桐遊」預定本（4）月15日登場，將開出兩條路線賞桐接駁車，載民眾分往福田生態園、藤山步道「散策賞桐花」。

彰化縣有一條步道、四大社區的桐花美景可賞，今年賞桐花主場設在員林市藤山步道，小朋友跳桐花舞，身聲劇團踩高蹺表演如蝶般舞姿，縣長王惠美、員林市長游振雄和縣議員張錦昆、劉惠娟、曹嘉豪等民代及地方人士灑桐花製造浪漫氣氛，揭開彰化縣桐花季序幕。

王惠美說，文化局結合社區力量規畫各式賞桐遊程，彰化市福田社區「漫漫散步桐花林 福田桐花小旅行」可以悠遊桐花林及百年樟樹群，芬園鄉溪頭社區「桐心協力 賞桐遊童趣」品咖啡、賞桐花、洗愛玉和葉子拓印，在芬園鄉德興社區「德興社區賞桐農遊趣」，撿雞蛋、手作荔枝芋頭粿，彰化縣貓羅溪畔客家文化協會「童言桐語藝騎遊客庄」騎單車遊客庄賞桐花，各有特色。

彰化縣桐花季活動4月15日起至4月30日，縣政府攜手員林市公所、彰化市公所、芬園鄉公所、彰化市福田社區、芬園鄉德興社區、芬園鄉溪頭社區、彰化縣貓羅溪畔客家文化協會，舉辦桐花小旅行、伯公祭儀、實境解謎、圓滿桐花饗宴、桐花市集、賞桐接駁車和各式藝文演出。

員林市長游振雄也說，本（4）月22日藤山步道停車場除了有今年桐花祭開幕演出，還有小農市集、生態導覽及體驗DIY等系列活動，桐花季期間不只桐花盛開，員林市南區公園盛開蜀葵花值得一遊，員林的美食、桐花、蜀葵花等著全國遊客。

此外，縣政府和旅行社合作，推出「桐遊彰化小旅行」，美食織襪快樂行、花團錦簇逍遙遊、農村漫遊輕鬆行等3條路線供民眾挑選，4月22、23日員林市藤山步道有付費的實境解謎遊戲，民眾賞桐花的同時可參加解謎，增加趣味和驚喜。

彰化縣員林市藤山步道的油桐花將陸續盛放，早開桐花落滿地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市藤山步道的油桐花將陸續盛放，早開桐花落滿地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美宣布彰化縣桐花季開始。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美宣布彰化縣桐花季開始。記者簡慧珍／攝影

桐花祭 員林 客家文化 王惠美

延伸閱讀

嘉義春日食尚展出238農村再生成果 野餐風吸引親子同樂

相關新聞

南投縣敬老愛心卡發卡太慢 縣議員沈夙崢建議縮短時程

南投縣邁入超高齡化社會，老年化比率達到20.13%，每5人就有1位65歲以上長輩，縣府社勞處發給老人「敬老愛心卡」，但因...

中市去年新生兒數跌破1.8萬 減幅2.3%全國第二低

全台少子化日趨嚴重，據內政部統計，去年全台出生人數約13.8萬人，創統計以來新低，年減率9.6%；中市府指出，台中去年新...

東勢客家文化園區二期細部設計 拚明年上億工程經費拍板

台中市東勢區是客家大埔腔地區，東勢客家文化園區進行全區整體規劃第二期細部設計，立委江啟臣、台中市客委會主委江俊龍等人今到...

大甲媽4月21日深夜起駕 中市媽祖文化節起駕戲暖身

3月瘋媽祖，台中市文化局今年舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」，結合台中市12間宮廟推出一系列活動，今年配合大甲鎮瀾宮媽祖起...

南投火金姑開始照路了 四大賞螢基地本周末起陸續爆發

隨著近幾年積極保育生態環境，南投縣做為全台最大賞螢基地，日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，

漫遊山城「螢」河 2023台中螢火蟲季開跑

中部賞螢季開跑！台中市梨之鄉、軟埤坑及抽藤坑休閒農業區，長年推動螢火蟲生態復育工作成效卓著，本月中旬起，三個休閒農業區與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦