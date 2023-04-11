幸福美好桐遊彰化 今揭1步道4社區賞桐花

再過一周，彰化縣八卦山油桐花將進入盛開期，「2023桐花祭～美好彰化幸福桐遊」預定本（4）月15日登場，將開出兩條路線賞桐接駁車，載民眾分往福田生態園、藤山步道「散策賞桐花」。

彰化縣有一條步道、四大社區的桐花美景可賞，今年賞桐花主場設在員林市藤山步道，小朋友跳桐花舞，身聲劇團踩高蹺表演如蝶般舞姿，縣長王惠美、員林市長游振雄和縣議員張錦昆、劉惠娟、曹嘉豪等民代及地方人士灑桐花製造浪漫氣氛，揭開彰化縣桐花季序幕。

王惠美說，文化局結合社區力量規畫各式賞桐遊程，彰化市福田社區「漫漫散步桐花林 福田桐花小旅行」可以悠遊桐花林及百年樟樹群，芬園鄉溪頭社區「桐心協力 賞桐遊童趣」品咖啡、賞桐花、洗愛玉和葉子拓印，在芬園鄉德興社區「德興社區賞桐農遊趣」，撿雞蛋、手作荔枝芋頭粿，彰化縣貓羅溪畔客家文化協會「童言桐語藝騎遊客庄」騎單車遊客庄賞桐花，各有特色。

彰化縣桐花季活動4月15日起至4月30日，縣政府攜手員林市公所、彰化市公所、芬園鄉公所、彰化市福田社區、芬園鄉德興社區、芬園鄉溪頭社區、彰化縣貓羅溪畔客家文化協會，舉辦桐花小旅行、伯公祭儀、實境解謎、圓滿桐花饗宴、桐花市集、賞桐接駁車和各式藝文演出。

員林市長游振雄也說，本（4）月22日藤山步道停車場除了有今年桐花祭開幕演出，還有小農市集、生態導覽及體驗DIY等系列活動，桐花季期間不只桐花盛開，員林市南區公園盛開蜀葵花值得一遊，員林的美食、桐花、蜀葵花等著全國遊客。