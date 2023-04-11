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中市去年新生兒數跌破1.8萬 減幅2.3%全國第二低

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府指出，台中去年新生兒數跌破1.8萬，為1萬7880人，較前年減少424人，減幅六都最少，為2.3%，也是全國第二低。圖／中市府提供
中市府指出，台中去年新生兒數跌破1.8萬，為1萬7880人，較前年減少424人，減幅六都最少，為2.3%，也是全國第二低。圖／中市府提供

全台少子化日趨嚴重，據內政部統計，去年全台出生人數約13.8萬人，創統計以來新低，年減率9.6%；中市府指出，台中去年新生兒數跌破1.8萬，為1萬7880人，較前年減少424人，減幅六都最少，為2.3%，也是全國第二低。民政局表示，將持續提供托育福利、改善經濟，鼓勵提升生育

民政局長吳世瑋以內政部統計資料指出，去年全台出生人數約13.8萬人，年減9.6%，創內政部統計新低，其中台東縣去年出生人數正成長，其餘21個縣市均為負成長。

吳世瑋分析，面臨經濟、家庭等因素，影響國人不婚不生，全台幾乎負成長趨勢下，台中市去年出生數為1萬7880人，較前年的1萬8304人，減少424人，減幅2.3%，為六都最少、全國第二低。

吳世瑋提到，市府提高生育津貼，自1胎1萬元加碼至2萬，公托自原有5家倍增至34家，邁向7倍增，公幼自2019年累計增設214班、親子館也倍增至12家，公托月費更是全台最低，家長每月僅需負擔1500元，降低育兒負擔，讓市民享有更好的生育福利待遇。

吳世瑋說，出生人口減少與社會經濟發展、人口結構等因素密切相關，市府積極鼓勵企業投資台中，增加就業機會；據中央公布統計數據，截至去年第4季台中更累計11項經濟指標奪冠，持續帶動地方發展，改善市民經濟狀況，提高生育率。

民政局表示，全市各戶所也會不定期舉辦人口政策創意宣導活動，寓教於樂，鼓勵民眾「樂婚、願生、能養」，盼提高出生率，降低人口老化危機，同時增加親子互動，提升人口政策推廣效益。

生育 新生兒 少子化

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