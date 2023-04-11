東勢客家文化園區二期細部設計 拚明年上億工程經費拍板
台中市東勢區是客家大埔腔地區，東勢客家文化園區進行全區整體規劃第二期細部設計，立委江啟臣、台中市客委會主委江俊龍等人今到場會勘，中央客委會副主委周江杰說，第二期細部設計預計今年底完成，力拚明年進入工程經費階段，經費不排除高達上億元的客家建設，將東勢打造成推廣大埔客的重要發展基地。
東勢客家文化園區昔被詬病閒置，第一期建設高達3846萬元，市府前年底完成；市府去年提出第二期工程規劃，計畫整合園區周邊土地，擴大東勢客家園區範圍並增加入新元素，打造成為浪漫台三線南入口最重要的文化展演點。
今天上午，立法委員江啟臣、市議員吳振嘉、中央客委會副主委周江杰、市府客委會主委江俊龍等人到場會勘。江啟臣表示，市府客委會啟動第二階段工程，目前正辦理「火車站復舊及附屬自償性空間的建置」細部設計，計畫總經費1000萬元。
江指出，除東勢客家文化園區本體的修整建工程外，也應考量周邊客家傳統文化元素，例如緊鄰東勢客家文化園區的「客家故事館」，僅周六、日開放，平日需預約才能參觀，開放時間應再盤點等。
周江杰表示，第二期的設計案預計在今年底會完成細部設計，明年將進入工程經費階段，預料將是高達上億的客家建設，希望將東勢打造成推廣大埔客的重要發展基地。
另，會議中介紹，預計在6月24日至8月27日舉辦「第二屆浪漫台三線藝術季」，桃、竹、苗、中等4縣市17個客家文化重點發展區辦理，台中市規劃在石岡區設置1件藝術作品、東勢區設置8件藝術作品、東勢區大茅埔設置1件水圳藝術作品，皆預計於4月中旬進駐創作6月初設置完成。
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