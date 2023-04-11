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大甲媽4月21日深夜起駕 中市媽祖文化節起駕戲暖身
3月瘋媽祖，台中市文化局今年舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」，結合台中市12間宮廟推出一系列活動，今年配合大甲鎮瀾宮媽祖起駕日程，將於4月14日晚上7時安排「起駕戲」，為遶境熱場；另4月21日起駕日晚上6時安排「觀禮台」，活動精彩。
大甲媽祖遶境進香已登錄為台灣重要民俗活動，是全台重要的宗教盛事之一，今年大甲媽將於4月21日晚上11時5分起駕，展開為期9天8夜遶境進香行程。
文化局表示，配合大甲媽祖遶境和農曆3月媽祖誕辰，4月14日晚上7時，在大甲區蔣公路及育德路口演出「起駕戲」，邀請明華園日字戲劇團演出「紅塵愛－猩不了情」，描述一段生死無悔、刻骨銘心的人妖戀愛物語，劇情融入傳統川劇變臉，搭配視覺系化裝特效與現代專業舞台技術，呈現出半人半獸的妖魔猙獰面貌，卻無怨無悔地追求紅塵愛情的強烈對比。
文化局說，配合為期9天8夜的大甲媽祖遶境，4月21日晚上6時在大甲區中山路與經國路口將舉辦「觀禮台」活動，由瑩欣舞蹈團、沐風創藝舞集、迷思魔幻劇團、Riona創意整合樂團、街頭藝人卓佳敏、藍裕超、Sax Jerry(鍾少軒)等優質演藝團隊，帶來一連串音樂、舞蹈、特技等精采表演。
大甲媽4月21日晚間11時5分起駕，將邀請民俗專家林茂賢教授，介紹媽祖起駕進香的傳統科儀和藝陣文化，在傳統宗教儀式的基礎上，深入探討在地文化價值。
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