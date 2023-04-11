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南投火金姑開始照路了 四大賞螢基地本周末起陸續爆發

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，本周起至5月底將進入螢火蟲爆發期。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，本周起至5月底將進入螢火蟲爆發期。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

隨著近幾年積極保育生態環境，南投縣做為全台最大賞螢基地，日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，

螢火蟲復育成功，開始迎來春夏之交的大爆發，2023南投螢火蟲季4月29日起由溪頭自然教育園區帶頭，在漢光樓草坪舉辦星空螢舞尋光趣主題活動，正式邀請國人走進南投賞螢，享受充滿生態療癒「夢幻螢光之旅」。

副縣長王瑞德指出，螢火蟲是最具有環境生態指標的物種，4月初至5月底是一年一度賞螢季節來臨，縣府將結合螢光季，開闢日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，同時持續推出星空季及溫泉季等夜間活動，讓入住南投的旅客增加，帶動南投觀光旅遊產值消費。

南投觀光處表示，日月潭區域涵蓋桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、丹大，結合螢火蟲生態導覽及在地特色體驗，民眾可以根據想要的遊程做搭配，享受最美好螢光假期；緊接著的是位於竹鹿賞螢區的溪頭螢光派對，於4月1日及5月31日鹿谷、竹山及溪頭連續辦理限時賞螢導覽活動。

觀光處長陳志賢提醒遊客來南投賞螢，在火金姑照路下，請務必配合各賞螢基地的專業導覽人員帶領，遵守賞螢三不原則「不干擾、不捕捉、不傷害」，減少生態棲地的破壞，共享南投賞螢的美好仲夏夜。

而南投縣內最特別的杉林溪森林生態園區每逢2至11月都有螢火蟲出現，並舉辦免費賞螢導覽解說活動，從春夏到秋各，都可以讓遊客用身心去感受螢火蟲的奧妙，此外奧萬大賞螢區結合專業導覽人員及園區資源，將於4月17日至5月7日，每晚18時30分至20時，民眾可以到遊客中心報名，也規畫3場次來去森林住一晚活動，兩天一夜包含手作DIY、賞螢導覽及森林探險家等豐富體驗，歡迎民眾請致電惠蓀林場洽詢。

日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，本周起至5月底將進入螢火蟲爆發期。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，本周起至5月底將進入螢火蟲爆發期。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

賞螢 南投 螢火蟲復育

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