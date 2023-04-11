漫遊山城「螢」河 2023台中螢火蟲季開跑

中部賞螢季開跑！台中市梨之鄉、軟埤坑及抽藤坑休閒農業區，長年推動螢火蟲生態復育工作成效卓著，本月中旬起，三個休閒農業區與和平區大雪山社區發展協會陸續舉辦螢火蟲季活動，歡迎民眾造訪台中山城、漫遊「螢」河。

東勢區農會表示，梨之鄉休閒農業區將於4月15日至23日舉辦「第8屆螢戀梨之鄉活動」，結合旅行社採預約報名，活動由休閒農業區內的4個農家共同推出3條各有特色的深度農遊體驗。

A路線由「水寨一方休閒農場」推出山豬果醬體驗活動，採用農場種植的桶柑進行製作，適合大小朋友一同動手DIY。B路線由「己月山舍」推出絕美手作永生花體驗，透過特殊技術完整保存鮮花的質感，送禮自用兩相宜；A、B路線的晚餐均安排在「松苑山莊」享用「吃在地、食當季」的客家美食。

C路線為假日限定，在「莫若以明園區」辦理，帶領遊客一同下田採摘野菜、品嚐野果、親手泡花茶，並共同手作蔬食饗宴，豐富的食農體驗絕不能錯過。

軟埤坑休閒農業區則於4月22日在和準林場舉辦「2023第19屆螢光夜語活動」，包含：森林療育巡禮與多肉植物組合DIY活動，晚餐在芬多精滿滿的森林中享用浪漫的燭光晚餐，補足能量後由專業導覽人員為遊客解說螢火蟲生態與賞螢須知，開啟探尋火金姑秘境、漫步螢光的賞螢體驗。

新社區農會表示，今年輔導抽藤坑休閒農業區推出4月周末限定一日賞螢活動，活動當日下午帶領遊客造訪浪漫金黃色的文心蘭園及導覽解說白冷圳設置歷史緣由與當地農業發展的鏈結，傍晚時刻讓遊客在群山環繞的浪漫氛圍中品嚐下午茶，夜幕降臨中走進螢光大道。

農業局說明，和平區大雪山社區發展協會自即日起至5月20日在和平區大雪山15K（林務局出雲苗圃附近）辦理春季賞螢活動， 15人即可成團。白天在導覽人員帶領下探訪高聳杉木林相的橫嶺山自然步道，漫步至大雪山吊橋旁的土肉桂樹林，體驗肉桂香氣，落日後在漫天飛舞的點點螢光下，開啟夜間賞螢之旅，洗盡遊客滿身疲憊。