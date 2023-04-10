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大葉大學資工系師生開發電力監測物聯網系統 獲吳素綢創意特別獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學資工系蔡渙良教授(前左一)帶領學生開發智慧電力監控系統參加全國電子設計創意競賽獲獎。圖／大葉大學提供
大葉大學資工系蔡渙良教授(前左一)帶領學生開發智慧電力監控系統參加全國電子設計創意競賽獲獎。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學資訊工程系教授蔡渙良、主任林仁勇帶領學生開發「交流電力監測物聯網系統」參加全國電子設計創意競賽，獲頒吳素綢創意特別獎與佳作，此系統可將量測數值經由物聯網即時上傳平台，使用者可透過手機或平板掌握電力情況，發現問題可即時處理，有助於節能，目前申請專利中。

蔡渙良、林仁勇帶領大三學生李鴻、陳加汶、張柏堂研發「交流電力監測物聯網系統」參賽獲獎，蔡渙良說，傳統電力監測依靠人力，且一次要使用兩支電力鈎錶，才能得到電壓、電流、功率、電量、功率因子、頻率6個參數，發明作品「交流電力監測物聯網系統」運用感測器來取代傳統的電錶，同時結合無線傳輸，節省人力也方便管理。

蔡渙良說，這項發明可應用在生產線上，監控場域裡每個設備的電力使用，除了計算碳足跡，也能即時發現異常，比如一般新的電器用品的功率因子大概是0.9左右，如果數字相差太多就表示耗電，設備需要進行維修或汰換，有助於碳盤查與節能，目前已提出專利申請，並與廠商洽談中。

參賽學生李鴻說，潔淨能源與節能減碳都是邁向永續發展重要方向，隨著太陽能、風能、電動車發展，電能可說是未來能源趨勢，因此更需要精準管理電能，目前市售用來監測電力的電力鈎錶價格昂貴，要新台幣2、3萬元以上，團隊開發的「交流電力監測物聯網系統」運用電壓、電流感測器來量測相關數值，再經由物聯網即時上傳到平台，使用者可透過手機或平板即時掌握電力情況，發現問題可即時處理，避免電力浪費，每組成本大約在1500元以下，誤差值小於1.5％，可提供民眾成本效益更好的監測方案。

大葉大學資工系師生開發交流電力監測物聯網系統參加全國電子設計創意競賽獲獎。圖／大葉大學提供
大葉大學資工系師生開發交流電力監測物聯網系統參加全國電子設計創意競賽獲獎。圖／大葉大學提供

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