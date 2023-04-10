大葉大學資工系師生開發電力監測物聯網系統 獲吳素綢創意特別獎

彰化縣大葉大學資訊工程系教授蔡渙良、主任林仁勇帶領學生開發「交流電力監測物聯網系統」參加全國電子設計創意競賽，獲頒吳素綢創意特別獎與佳作，此系統可將量測數值經由物聯網即時上傳平台，使用者可透過手機或平板掌握電力情況，發現問題可即時處理，有助於節能，目前申請專利中。

蔡渙良、林仁勇帶領大三學生李鴻、陳加汶、張柏堂研發「交流電力監測物聯網系統」參賽獲獎，蔡渙良說，傳統電力監測依靠人力，且一次要使用兩支電力鈎錶，才能得到電壓、電流、功率、電量、功率因子、頻率6個參數，發明作品「交流電力監測物聯網系統」運用感測器來取代傳統的電錶，同時結合無線傳輸，節省人力也方便管理。

蔡渙良說，這項發明可應用在生產線上，監控場域裡每個設備的電力使用，除了計算碳足跡，也能即時發現異常，比如一般新的電器用品的功率因子大概是0.9左右，如果數字相差太多就表示耗電，設備需要進行維修或汰換，有助於碳盤查與節能，目前已提出專利申請，並與廠商洽談中。