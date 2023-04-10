大葉大學資工系師生開發電力監測物聯網系統 獲吳素綢創意特別獎

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大葉大學資工系師生開發電力監測物聯網系統 獲吳素綢創意特別獎
彰化縣大葉大學資訊工程系教授蔡渙良、主任林仁勇帶領學生開發「交流電力監測物聯網系統」參加全國電子設計創意競賽，獲頒吳素綢創意特別獎與佳作，此系統可將量測數值經由物聯網即時上傳平台，使用者可透過手機或平板掌握電力情況，發現問題可即時處理，有助於節能，目前申請專利中。
蔡渙良、林仁勇帶領大三學生李鴻、陳加汶、張柏堂研發「交流電力監測物聯網系統」參賽獲獎，蔡渙良說，傳統電力監測依靠人力，且一次要使用兩支電力鈎錶，才能得到電壓、電流、功率、電量、功率因子、頻率6個參數，發明作品「交流電力監測物聯網系統」運用感測器來取代傳統的電錶，同時結合無線傳輸，節省人力也方便管理。
蔡渙良說，這項發明可應用在生產線上，監控場域裡每個設備的電力使用，除了計算碳足跡，也能即時發現異常，比如一般新的電器用品的功率因子大概是0.9左右，如果數字相差太多就表示耗電，設備需要進行維修或汰換，有助於碳盤查與節能，目前已提出專利申請，並與廠商洽談中。
參賽學生李鴻說，潔淨能源與節能減碳都是邁向永續發展重要方向，隨著太陽能、風能、電動車發展，電能可說是未來能源趨勢，因此更需要精準管理電能，目前市售用來監測電力的電力鈎錶價格昂貴，要新台幣2、3萬元以上，團隊開發的「交流電力監測物聯網系統」運用電壓、電流感測器來量測相關數值，再經由物聯網即時上傳到平台，使用者可透過手機或平板即時掌握電力情況，發現問題可即時處理，避免電力浪費，每組成本大約在1500元以下，誤差值小於1.5％，可提供民眾成本效益更好的監測方案。
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