80歲超級阿嬤獨力養孫 大太陽下踩三輪車撿回收當做運動

彰化家扶中心家扶兒小翰(化名)的80歲阿嬤，未因兒子過世、媳婦離家，丈夫又在去年因病離世，因此走不出走，反而踩著三輪車四處撿拾回收物貼補家用，更把回收當運動，家扶都會主動把回收物，送給這位「超級阿嬤」。

彰化家扶中心說，阿嬤是中低收入戶，除就讀高二的小翰接受家扶扶助外，家扶也提供阿嬤急難協助，但阿嬤卻是天性樂觀，仍踩著三輪車撿拾回收物，多少掙個生活費。

家扶獲知阿嬤在撿收回收物後，彰化家扶老師們紛紛將每次活動所剩的紙箱、寶特瓶一一整理好，甚至也會把家裡的回收物拿來給阿嬤，好讓她有多一些收入，甚至有些小點心、蔬果等，也會跟阿嬤分享。

彰化家扶高級事務員林滿麗說，阿嬤騎一趟三輪車，可賺到30到50元，多跑幾趟就多少有點收入，她還會四處打聽那一家回收場的價格比較好，就是為了多賺一點錢。大家問她年齡那麼大了，為什麼還那麼辛苦，阿嬤說：「我不老還可以工作，把回收當成是運動。」

林滿麗說，當在大太陽下，大家看到阿嬤戴著遮陽帽，把全身包得緊緊著，三輪車載著滿滿回收物，雖然有些辛苦，但阿嬤露出滿足的笑容，大家都很受感動，也很佩服阿嬤的勇健，不愧是大家口中的「超級阿嬤」。