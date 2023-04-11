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養雞場復養 彰化漢寶村民抗議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村出現抗議養雞場的旗識。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村出現抗議養雞場的旗識。記者簡慧珍／攝影

雞肉行情看漲，有業者到彰化縣漢寶村租用閒置牧場復養肉雞，村民擔心雞糞臭味汙染，組成聯合自救會要求業者舉辦說明會但被拒。縣政府農業處昨天表示，業者應該舉辦說明會回應地方訴求，並做好溝通工作。

漢寶村這兩天懸掛抗議布條和旗幟，署名反雞糞惡臭汙染聯合自救會，要求一家肉雞場舉辦說明會，獲得多數居民同意才能復養，否則將抗爭到底。村民指出，業者自認利用合法閒置畜牧場復養家禽，不必比照新設養禽場辦理程序，因此私下遊說，願意用回饋金取代說明會，被大多數村民拒絕。

漢寶村長鄭鵬豐說，雞肉價格飛漲，有業者承租閒置10多年畜牧場飼養家禽，因場址距離有數百戶居民的海尾村很近，漢寶村民要求舉辦業者說明會納入海尾村民意，讓當地民眾了解家禽場飼養規模和防治汙染措施。

縣政府農業處指出，芳苑鄉沒有新設養雞場的空間，舊場復養不在此限，這場養雞場申請飼養7萬9000隻白肉雞，縣政府去年已核准，業者基於敦親睦鄰，應該回應當地居民要求，對外公開說明飼養規模等措施，避免引起抗爭破壞地方和諧。

芳苑鄉長林保玲表示，希望漢寶村的復養養雞場能先與當地居民溝通再進雞飼養，避免發生汙染環境及引發抗議。

牧場 自救會

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